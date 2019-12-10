В Праге участники многотысячного митинга требуют отставки премьера

Митингующие, среди которых было много молодежи, заполнили большую часть Вацлавской площади

Видео: Reuters

Митинг с требованием отставки долларового миллиардера Андрея Бабишас поста премьера Чехии, прошел на Вацлавской площади — центральной в столице республики.

В мероприятии, по данным организаторов, приняли участие 60 тыс. граждан. Полиция оценивает число участников в примерно 35 тыс. человек.

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Митингующие, среди которых было много молодежи, заполнили большую часть Вацлавской площади. Они скандировали: "Бабиш — вон!", "Бабиша за решетку!", "Сыты Бабишем по горло!", "Бабиш — зло!". В руках у многих из них находились плакаты и транспаранты с надписями, оскорбительными для премьера. Выступившие ораторы обвинили главу кабмина во лжи, коррупции, злоупотреблении властью и внедрении мафиозной практики в институты государственного управления.

"Бабиш умышлено лжет общественности. Он пребывает в конфликте личных и государственных интересов, действуя в пользу принадлежащего ему холдинга "Агроферт", который незаконно получает дотации от государства и Евросоюза. Об этом говорится в аудиторском отчете Еврокомиссии (ЕК), текст которого был распространен на прошедшей неделе. Требуем отставки Бабиша с поста премьера и возвращения средств, полученных в форме дотаций связанных с ним фирмами", — заявил председатель инициировавшей акцию протеста гражданской инициативы "Миллион мгновений для демократии" Микулаш Минарж.

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В Праге следующий митинг с требованием отставки премьера состоится 17 декабря. Он также пройдет на Вацлавской площади. Организаторы пригласили для участия в нем политиков правых оппозиционных партий, представленных в чешском парламенте. Накануне, 16 декабря, акции протеста против Бабиша пройдут в 120 населенных пунктах республики. Затем, 19 декабря, они состоятся в городах — административных центрах всех краев страны, исключая Прагу, сказал Минарж.

По завершении митинга его участники отправились в символический марш за отставку премьера по улицам, прилегающим к Вацлавской площади.

Напомним, в минувшем году в столице Чехии Праге вечером 23 ноября тысячи людей вышли на улицы, требуя отставки правительства Андрея Бабиша, который сумел избежать вотума недоверия парламента.

В то же время мы писали, что он разочаровал своих критиков, заявив, что не собирается добровольно складывать полномочия главы правительства.

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