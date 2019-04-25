В Представительстве ЕС сделали четкое заявление по результатам выборов в Украине и безвизу
Мингарелли подчеркнул, что новому руководству необходимо продолжить реформы, которые осуществлялись последние четыре года
Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли не видит каких либо угроз для безвизового режима с Украиной в связи с избранием нового президента страны. Об этом Мингарелли сообщил в ходе конференции Европейской Бизнес Ассоциации об ожиданиях бизнеса от нового президента Украины.
"Я не вижу каких либо угроз для безвизового режима", – сказал Мингарелли.
В то же время он подчеркнул, что новому руководству необходимо продолжить реформы, которые осуществлялись последние четыре года, сохранить макрофинансовую стабильность, усилить антикоррупционную деятельность.
Ранее Международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International заявила, что отмена статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении является нарушением международных обязательств Украины и может привести к замораживанию безвизового режима с ЕС и финансовой помощи МВФ.
"Дела чиновников, обвиняемых в коррупции, необходимо расследовать, а верховенство права должно быть восстановлено. Если решение не будет найдено, то есть все шансы, что безвизовый режим с ЕС и финансовая помощь МВФ будут заморожены, а это в свою очередь угрожает экономическому развитию страны", – заявила председатель правления Transparency International Делия Феррейра Рубио.
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