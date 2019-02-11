В пригороде Стокгольма произошел взрыв: есть погибший
Погибший, очевидно, спровоцировал взрыв, закладывая бомбу
В пригороде Стокгольма (Швеция) в результате взрыва в жилом доме погиб один человек.
Об этом сообщает местное издание Expressen.
По сообщениям СМИ, погибший, очевидно, спровоцировал взрыв, закладывая бомбу. Пострадавший скончался от полученных травм.
Отмечается, что взрыв произошел не в многоквартирном доме, а в таунхаусе. Прилегающие к месту инцидента жилые помещения были эвакуированы.
Полиция не связывает инцидент с терроризмом.
"Мы не видим связи с терактом. В настоящее время полиция изучает, что могло спровоцировать взрыв", - сообщила представитель полиции Анна Вестберг.
Источники издания "Aftonbladet" сообщают, что полиция начала расследование убийства, однако не исключают версии о несчастном случае.
Также правоохранители разыскивают 60-летнего мужчину, который, по их информации, мог находиться на месте инцицента.
Напомним, в минувшем году возле полицейского участка в шведском городе Мальме произошел взрыв. Взрыв произошел в квартале Розенгард, который населен преимущественно мигрантами. В результате взрыва никто не пострадал, здание получило повреждения. Пострадали также припаркованные рядом с участком автомобили. В полиции убеждены, что целью атаки был именно полицейский участок.
Также в городе Мальме на юге Швеции был взорван полицейский автомобиль, припаркованный около участка.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В пригороде Стокгольма произошел взрыв: есть погибший". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Лионе в булочной прогремел взрыв: есть жертвы
Жертвами взрыва стали два человека, в том числе один ребенок. Еще четверо получили ранения
В Китае прогремел взрыв в магазине фейерверков: есть погибшие
Из-за взрыва в здании вспыхнул масштабный пожар
В Харьковской области в жилом доме прогремел взрыв: погибла женщина
От полученных травм женщина погибла на месте