В пригороде Стокгольма произошел взрыв: есть погибший

Погибший, очевидно, спровоцировал взрыв, закладывая бомбу

Фото: NAINA HELEN JÅMA, TT.

В пригороде Стокгольма произошел взрыв: есть погибший //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/0a5/736/5c60a57364709.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/0a5/736/5c60a57364709.jpg 2019-02-11T00:28:00+02:00 Евросоюз Погибший, очевидно, спровоцировал взрыв, закладывая бомбу

В пригороде Стокгольма (Швеция) в результате взрыва в жилом доме погиб один человек.

Об этом сообщает местное издание Expressen.

По сообщениям СМИ, погибший, очевидно, спровоцировал взрыв, закладывая бомбу. Пострадавший скончался от полученных травм.

Отмечается, что взрыв произошел не в многоквартирном доме, а в таунхаусе. Прилегающие к месту инцидента жилые помещения были эвакуированы.

Полиция не связывает инцидент с терроризмом.

"Мы не видим связи с терактом. В настоящее время полиция изучает, что могло спровоцировать взрыв", - сообщила представитель полиции Анна Вестберг.

Источники издания "Aftonbladet" сообщают, что полиция начала расследование убийства, однако не исключают версии о несчастном случае.

Также правоохранители разыскивают 60-летнего мужчину, который, по их информации, мог находиться на месте инцицента.

Напомним, в минувшем году возле полицейского участка в шведском городе Мальме произошел взрыв. Взрыв произошел в квартале Розенгард, который населен преимущественно мигрантами. В результате взрыва никто не пострадал, здание получило повреждения. Пострадали также припаркованные рядом с участком автомобили. В полиции убеждены, что целью атаки был именно полицейский участок.

Также в городе Мальме на юге Швеции был взорван полицейский автомобиль, припаркованный около участка.

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