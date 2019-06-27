В резервном самолете президента Бразилии на саммит G20 нашли 39 кг кокаина

Офицер был задержан в Севилье в Испании

Фото CNN.

Офицер ВВС Бразилии, путешествовавший с командой президента страны Жаира Болсонару на саммит G20 в Японии, был задержан после того, как его поймали с 39 килограммами кокаин, передает CNN.

Согласно заявлению, опубликованному министерством обороны Бразилии, офицер был задержан в Севилье в Испании, когда резервный самолет, направлявшийся в Осаку, совершил остановку.

"Министерство обороны сообщает, что во вторник, 25 июня, офицер ВВС, подозреваемый в перевозке наркотических веществ, был задержан в аэропорту Севильи в Испании. Мы расследуем факты и начинаем расследование военной полиции", – говорится в заявлении.

Офицер был идентифицирован как 38-летний сержант Сильва Родригес.

Президент Жаир Болсонару, который путешествовал на отдельном самолете, отреагировал на арест поздно вечером во вторник через Twitter. Болсонару сказал, что он попросил министерство обороны сотрудничать с испанскими властями и что, если его вина будет доказана, злоумышленник будет "осужден по закону".

Напомним, что на саммите "большой двадцатки", который пройдет в Японии, должны встретиться лидеры США и России.

Ранее в США заявили, что ожидают от встречи Трампа и Путина обсуждения тем Ирана, Украины, Сирии, Ближнего Востока, а также вопросов контроля над вооружениями и улучшения двусторонних отношений.

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