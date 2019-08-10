В результате мощного торнадо в Люксембурге пострадали 14 человек, видео

Сначала было известно о семи пострадавших, находившиеся в одном супермаркете

Люксембург пострадал в результате торнадо вечером в пятницу, девятого августа. Об этом сообщает RTL.lu.

Торнадо прошелся муниципалитетами Башараж и Петанж и прилегающими районами на границе с Францией и Бельгией. С 17:00 до 21:00 в регионе было объявлено штормовое предупреждение. Аварийные службы получили более тысячи звонков за этот период.

Редкий торнадо срывал крыши с домов, вырывал деревья с корнем, ломал автомобили и дорожные знаки. Он двигался со скоростью 128 километров в час.

Сначала сообщалось, что семь человек получили ранения, все они находились в большом супермаркете в коммуне Башараж. Вечером правительство подтвердило, что их количество возросло до 14, двое из которых получили серьезные травмы.

Около сотни домов в коммуне Башараж и 60 домов в городе Петанж повреждены, из них в 25-30 домов полностью сорвали крыши.

Напомним, мы писали, что в столице Нидерландов Амстердаме наблюдался сильный вихрь, который образовался между Центральным вокзалом и научным музеем NEMO. Инцидент произошел девятого августа в Остердоке – центральном районе города.

Кроме этого, на границе Херсонской и Запорожской областей пронесся мощный торнадо, который напугал жителей этих регионов. Местные жители сняли на видео, как столб пыли двигался по полю, а потом мгновенно рассеялся.

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