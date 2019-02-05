При пожаре в жилом доме в Париже погибли восемь человек: все подробности, фото

По факту пожара начато расследование по подозрению в умышленном поджоге, на месте происшествия была задержана женщина

При пожаре в жилом доме в Париже погибли восемь человек: все подробности, фото 2019-02-05T11:22:00+02:00 Евросоюз По факту пожара начато расследование по подозрению в умышленном поджоге, на месте происшествия была задержана женщина













Парижские пожарные спасли более 50 человек в ходе борьбы с огнем, возникшим в большом жилом здании на западе столицы Франции. Об этом сообщил во вторник глава МВД Франции Кристоф Кастанер.

Он сообщил, что на месте чрезвычайного происшествия действовали более 250 пожарных. По сведениям главы МВД, сигнал о возникшем пожаре поступил 5 февраля в 1:30 ночи по местному времени. Очаг возгорания находился на третьем этаже. В настоящее время пожар потушен, ведется расследование.

"Пожарные теперь обследуют дом этаж за этажом", - сообщил Кастанер.

Как заявил ранее прокурор Парижа Реми Эйтз, на данный момент следствие считает криминальную версию поджога основной.

"Полицией поблизости от горевшего дома задержана женщина, жительница дома, она заключена под стражу", - сказал он.

По сведениям радиостанции "Европа-1", "уже через десять минут после начала пожара поблизости от здания была задержана 40-летняя женщина, пытавшаяся поджечь автомашину и помойные баки". Эта жительница дома давно страдает от психических заболеваний, уточнил источник. По данным телеканала BFM, в момент задержания женщина была пьяна.

Как сообщил прокурор, по факту пожара начато расследование по подозрению в умышленном поджоге, приведшем к гибели и ранению людей. По его сведениям, в результате пожара погибли восемь человек и более 30 пострадали.

Пожарная служба уточнила, что среди пострадавших – восемь пожарных. Ее представитель подчеркнул, что тушение пожара представляло большую трудность, так как дом, построенный в 70-е годы прошлого века, имеет форму буквы "П" и огонь возник во внутреннем дворе, что не позволило развернуть там пожарные лестницы. Пожарным пришлось на переносных стремянках подниматься от этажа к этажу по внешней стене, спуская жителей вниз на веревках, в том числе и с крыши здания. Мэр Парижа Анн Идальго побывала на месте чрезвычайного происшествия и выразила свои соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Она заверила, что всем жителям дома будет предоставлено временное жилье.

Напомним, вчера пожар вспыхнул в "звездном доме" Москвы. В результате погибли восемь человек.

Также мы писали, что на Подоле в Киеве сгорел старинный дом ХІХ века постройки.

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