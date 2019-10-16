Протесты в Каталонии: десятки раненых, четверть сотни задержанных

Видео: Reuters

Минимум 25 человек задержаны в испанской Каталонии в ходе акций протеста против судебного вердикта в отношении региональных политиков, которые причастны к организации референдума о независимости 2017 года. Об этом сообщила газета El País.

За нарушение общественного порядка и нападение на представителей правоохранительных органов 13 человек были задержаны в Таррагоне, восемь — в Льейде, трое — в Барселоне и еще один — в Сабаделе. Ранее сообщалось лишь о трех арестах. Число пострадавших составляет 74 человека.

Видео: Reuters

Ранее в Каталонии проходили манифестации, участники которых перекрывали дороги и железнодорожные пути. Вечером состоялись демонстрации во многих городах у зданий представительств правительства Испании. В Барселоне к митингу присоединились около 40 тысяч человек. Часть собравшихся начала агрессивно вести себя по отношению к полицейским, в результате чего сотрудники правопорядка оттеснили протестующих.

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Организаторами митингов у зданий представительств правительства Испании стали организации, которые выступают за выход региона из состава королевства. Акции проходят в разных городах Каталонии после того, как Верховный суд Испании вынес вердикт в отношении региональных политиков, которые причастны к организации референдума о независимости, их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы. Некоторые из проходивших по делу были признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Максимальный срок получил экс-замглавы правительства автономной области Ориол Жункерас.

В тот же день начались акции протеста. Одна из самых масштабных демонстраций состоялась в аэропорту Барселоны, спровоцировав отмену более 145 рейсов. В результате манифестаций пострадали более 130 человек, также около 70 стражей порядка получили различные травмы.

Ранее сообщалось, что число противников выхода Каталонии из состава Испании превысило количество сторонников независимости региона.

Респондентам был задан вопрос, хотят ли они, чтобы Каталония стала независимым государством. 47,2% опрошенных ответили утвердительно, в то время как 48,6% выступили против разрыва с Испанией. В последний раз число противников выхода региона из состава страны превышало количество сторонников независимости в июне 2017 года в преддверии сепаратистского референдума.

В опросе, который проводился с 30 апреля по 6 мая, приняли участие около тысячи человек.

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава королевства, Мадрид называл этот референдум нелегитимным и отказался признавать его результаты. ‪27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.

В феврале в Испании начался суд над политическими лидерами Каталонии, которые выступали за отделение региона и осенью 2017 года организовали референдум за "независимость" региона.

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