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В результате шторма в Ирландии часть домов обесточена

27 апреля, 18:03

Ветер повалил деревья, которые порвали электропровода


В Ирландии прошел сильный шторм Ханна, который лишил света часть домов страны. В результате непогоды обесточены 25 тысяч домохозяйств. В основном из-за того, что сильный ветер повалил деревья на линии электропередач.

Также синоптики предупреждают о возможном подтоплении домов. Возможны и перебои с транспортом. По всей стране отменили авиарейсы. Также непогода будет влиять на график движения поездов, автобусов и паромного соединения.

Напомним, что недавно в американских штатах Техас и Миссури выпал град размером с куриное яйцо, повредив служебные машины местной полиции. Как сообщили в Национальной метеорологической службы США, скорость ветра во время шторма составляла от 105 до 135 километров в час. Также в результате разгулявшейся стихии пострадал трейлерный парк – не менее десяти "домов на колесах" были уничтожены и еще около 50 повреждены.

Жители африканского Мозамбика пережили удар мощного урагана. Ветер во время циклона, которому дали имя Кеннет, достигал скорости 220 километров в час. Ураган Кенннет уже унес жизни трех человек в соседней стране – на Коморских островах. Это не первый шторм в Африке за последнее время. Всего лишь месяц назад на юго-востоке континента пронесся циклон Идай – один из самых смертоносных в истории. Тогда погибли более 700 человек.


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Тег ветер, шторм, непогода, обесточены

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