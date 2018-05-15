В Риге 100-летний водитель не заменил, как попал в ДТП

Сегодня, 05:10

По словам владельца красной Mazda, он не пытался скрыться с места аварии, а попросту не заметил, как врезался в припаркованный Mercedes-Benz

Фото: InfoCar
Фото: InfoCar

Полицейские Риги задержали водителя, который пытался скрыться с места ДТП. При проверке документов выяснилось, что ему 100 лет. Об этом сообщает информационный портал Рижской думы.

По словам владельца красной Mazda, он не пытался скрыться с места аварии, а попросту не заметил, как врезался в припаркованный Mercedes-Benz. При этом водителя немецкой машины полицейским обнаружить не удалось. Будут ли применены какие-либо меры с 100-летнему автовладельцу, не сообщается.

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Летом прошлого года в Бельгии оштрафовали и на три месяца лишили водительского удостоверения 79-летнюю местную жительницу. На своем Porsche она ехала по дороге общего пользования со скоростью 238 километров в час.

Как сообщалось, дорожная полиция Варшавы в знак протеста против тяжелых условий работы почти перестала штрафовать водителей. Вместо этого полицейские ограничиваются предупреждениями и беседами

Также мы писали, что в Германии оштрафовали пенсионера за то, что он сидел.
авария, ДТП, водитель, штраф
Источник:

Мотор

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