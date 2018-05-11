В Риме арестовали двух украинцев за попытку ограбления

Сегодня, 17:33

Нарушители пытались напасть на полицейского и ограбить его

Фото: AFP
Фото: AFP

В столице Италии полиция арестовала двух граждан Украины за нападение и попытку ограбления полицейского в Риме. Об этом сообщает Il Messaggero.

По данным издания, в четверг вечером полицейский, находившийся вне службы, ехал на окраине Рима в районе Пренестина, когда в него врезалась машина, в которой находились два человека.

Водитель второй машины вышел из автомобиля, чтобы оценить нанесенный ущерб, а потом сел за руль и пытался уехать с места ДТП. Когда полицейский подошел к их машине, показал удостоверение и представился, пассажир авто попытался вырвать из рук документы.

Пытаясь задержать двух мужчин, полицейский получил удар кулаком по лицу. Нарушителей удались задержать полицейскому патрулю, который находился неподалеку.

Сообщается, что арестованными оказались двое граждан Украины 33 и 40 лет. Их доставили в полицейский участок и предъявили обвинение в попытке ограбления и сопротивлении должностному лицу.

Напомним, недавно в самом центре Лондона произошло дерзкое ограбление ювелирного магазина средь белого дня. По данным полиции, грабители совершили разбой и в течение 60 секунд скрылись на мотоциклах. 

Ранее сообщалось, что в Париже вооруженный мужчина ограбил ювелирный магазин на миллион евро.
Италия, украинцы, ограбление, полиция, рим

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