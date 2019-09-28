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В Риме с туристов содрали 430 евро за две тарелки спагетти

28 сентября, 06:30

Двум приезжим заявили, что они съели почти 5 кг пасты

/ Фото: Pixabay

В Риме, где мужчинам ранее запретили ходить с голым торсом, набирает оборотов скандал вокруг одного из заведений, в котором туристам продали две тарелки пасты более чем за 400 евро.

Инцидент произошел в августе в расположенном в центре Вечного города ресторане Antico Caffè di Marte, где двое путешественников из Японии заказали по порции спагетти с рыбой и воду.

После трапезы их очень удивила стоимость их заказа – 349,8 евро. И это не учитывая платы за обслуживание, которую в заведении оценили в 80 евро.

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О случившемся они рассказали на сайте Tripadvisor, приложив к отзыву фото чека. Туристы утверждают, что в меню стоимость спагетти составляла 6,5 евро за 100 грамм, но в итоге им заявили, что их заказ весил 4,8 кг. Сами они уверены, что там не могло быть более 2 кг.

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Фото: Pixabay

После того, как на руководство ресторана обрушился град критики, они заявили итальянской прессе, что цены в их меню указаны предельно ясно.

Похожий скандал ранее в этом месяце вспыхнул в Израиле, где с карты туристки списали 3 тыс. долларов за обычную шаурму, купленную в фастфуде.

Мы также писали о прямо противоположной ситуации, которая произошла в Британии весной: клиенту стейкхауса в Манчестере, который заказал вино за 260 фунтов стерлингов, по ошибке принесли напиток за 8,5 тыс. фунтов.

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Италия туристы рим рестораны морепродукты спагетти

Источник: Сегодня

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