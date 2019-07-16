В Риме туриста штрафовали на огромную сумму за мелочь из фонтана

Несколько монет из Вечного города обошлись путешественнику в 550 евро

В Риме, где ранее ввели штрафы для мужчин, которые гуляют с голым торсом, туриста из Нидерландов заставили заплатить 550 евро за кражу нескольких монет.

36-летний мужчина решил собрать мелочь со дна известного фонтана в центре итальянской столицы. Деньги туда туристы часто бросают в надежде еще раз вернуться в Вечный город.

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На вылов монет воришка пришел на рассвете, когда на улице было мало людей. Однако уже в пять утра его просто "на горячем" арестовал полицейский патруль. Поэтому вместо того, чтобы подправить материальное положение, нарушитель сам пополнил казну города на 550 евро.

Напомним, что прошлой осенью римский муниципалитет усилил штрафы за купание в городских фонтанах – это обойдется нарушителям в 900 евро. Кроме того, в городе решили бороться с уличными артистами и под угрозой штрафа в 400 евро запретили разгуливать в наряде военачальника времен Древнего Рима.

Кроме того, римские власти решили бороться с назойливыми уличными артистами, которые зачастую попросту не дают туристам прохода, предлагая сфотографироваться и запретили разгуливать по городским улицам в наряде центуриона – военачальника времен Древнего Рима.

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