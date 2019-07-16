Сделать стартовой
25,74
29,01
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

В Риме туриста штрафовали на огромную сумму за мелочь из фонтана

16 июля, 05:04

Несколько монет из Вечного города обошлись путешественнику в 550 евро


В Риме, где ранее ввели штрафы для мужчин, которые гуляют с голым торсом, туриста из Нидерландов заставили заплатить 550 евро за кражу нескольких монет.

36-летний мужчина решил собрать мелочь со дна известного фонтана в центре итальянской столицы. Деньги туда туристы часто бросают в надежде еще раз вернуться в Вечный город.

Читайте также

На вылов монет воришка пришел на рассвете, когда на улице было мало людей. Однако уже в пять утра его просто "на горячем" арестовал полицейский патруль. Поэтому вместо того, чтобы подправить материальное положение, нарушитель сам пополнил казну города на 550 евро.

Напомним, что прошлой осенью римский муниципалитет усилил штрафы за купание в городских фонтанах – это обойдется нарушителям в 900 евро. Кроме того, в городе решили бороться с уличными артистами и под угрозой штрафа в 400 евро запретили разгуливать в наряде военачальника времен Древнего Рима.

Кроме того, римские власти решили бороться с назойливыми уличными артистами, которые зачастую попросту не дают туристам прохода, предлагая сфотографироваться и запретили разгуливать по городским улицам в наряде центуриона – военачальника времен Древнего Рима.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Италия, монета, штраф, туристы, турист, фонтан, рим

Вы сейчас просматриваете новость " В Риме туриста штрафовали на огромную сумму за мелочь из фонтана". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

500 евро за пакет: итальянский курорт ввел огромные штрафы для туристов

8 мая, 05:04

Власти острова Капри объявили войну одноразовой посуде и пакетам, чтобы сохранить природу

В Риме придумали новые наказания буйным туристам

19 декабря 2018, 05:44

Тем, кто не придерживается городских правил поведения, запретят вход в исторические районы города сроком до 60 дней

Туристов на пляжах Италии ждут огромные штрафы за покупки подделок

30 июня 2018, 04:00

Отдыхающие, которые заплатят за массаж и татуировки "предпринимателям" без разрешения на работу на пляже, будут оштрафованы

2500 евро за сандалии: в Италии ввели драконовские штрафы для туристов

7 марта, 05:10

На такой шаг власти пошли из-за постоянно застревающих в горных регионах путешественников

В Венеции оштрафовали пятилетнего мальчика, который катался на самокате

22 ноября 2018, 01:28

Мужчина не собирается оплачивать штраф и готов обратиться к адвокату, чтобы подать апелляцию

Захотел перекусить – плати штраф: во Флоренции борются со стрит-фудом

7 сентября 2018, 03:46

Таким образом городское управление надеется избавиться от мусора на исторических улицах и толп вокруг закусочных

Александр Цекало изменился ради молодой жены

Как мужчины убивают своих жен

Ученые раскрыли пищевую тайну Средневековья

Деле Алли возобновил отношения с бывшей подругой. Фото

Влияет ли капуста на рост женского бюста: вердикт ученых

Ягоды годжи: чем полезны и как их правильно употреблять

GDPR: все, что необходимо знать о регламенте по защите данных

Александр Цекало изменился ради молодой жены

Как мужчины убивают своих жен

Ученые раскрыли пищевую тайну Средневековья

15 красавиц российского кино

Грустная судьба чудесных советских актрис

Доллар будет дешеветь из-за политики США: чем это опасно для Украины

14 июля, 07:51

Эксперты считают, что наступает идеальное время для развития внутреннего производства за счет внешних инвестиций

"Отмотали" на 1,5 миллиона гривен: в Днепре разоблачили группу тарифных аферистов

14 июля, 06:40

Шайка из 6 человек работала по всей стране и помогала "экономить" на ЖКУ

Украина и Молдова: как будут развиваться отношения после политического кризиса

13 июля, 07:51

К решению проблемных украинско-молдавских вопросов Украине необходимо подходить еще и с позиции сдерживания российского влияния в Молдове

Летнего зноя не ждите: прогноз погоды в Украине на неделю

13 июля, 07:37

В понедельник, 15 июля дожди с грозами везде, кроме Харьковской, Донецкой и Луганской областей

10 причин почему жить одному — здорово

Любовь витает в воздухе: топ-5 романтических фильмов

Отчего болят коленки
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь