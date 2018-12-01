В России и Крыму растет количество политзаключенных-украинцев – глава МИД Польши

Количество заключенных в России и аннексированном Крыму украинцев продолжает расти. Об этом в субботу, 1 декабря, в Киеве заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович ввиду последних событий в Керченском проливе.

"К сожалению, число заключенных украинцев растет. Я имею в виду, 24 солдат, которые были задержаны, арестованы и вывезены в Россию", – сказал он на вручении награды МИД Польши Pro Dignitate Humana ("За человеческое достоинство").



В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин добавил, что придет время, и тысячи тех, кто страдает сейчас от оккупации Крыма, начнут оказывать сопротивление.



"Под оккупацией Крым идет в никуда для всех: украинцев, крымских татар и тех, кто говорит на русском. У них отбирают все, все возможности влиять на то, что происходит в Крыму, пытаются вытеснять путем массового переселения на Кавказ и Волгу, психологически давят на каждого", - отметил министр.

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – 23 моряка оказались в заложниках.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что захваченных украинских моряков из Крыма отправили в Москву.

Позже стало известно, что украинских моряков разделили в Москве. Правозащитница Когершын Сагиева посетила 21 задержанного украинца в СИЗО "Лефортово", где ей сообщили о госпитализации еще троих в больницу "Матросской тишины". Читайте подробней хронику событий по ответу Украины на агрессию России в Азовском море.