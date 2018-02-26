В Румынии бушуют массовые акции протеста. Митингующие поддерживают главу местного антикоррупционного бюро. Несколько лет она успешно боролась с казнокрадами. И вот теперь убрать ее с должности хочет тамошний министр юстиции. Но пикетчики говорят: пусть уходит сам.

И в снег, и в дождь. И в будни, и в выходные они готовы выйти на защиту самой популярной чиновницы страны: участники акции утверждают, ее ведомство расследовало самые крупные коррупционные дела, и именно поэтому ее хотят убрать.

Антикоррупционное управление Румынии – создали 15 лет назад. Но только за последние 5 лет, с приходом Лауры Ковеши, были открыты тысячи уголовных дел против чиновников, а 90 процентов обвиняемых получили тюремные сроки. Среди них – брат экс-президента Румынии, мэр Бухареста и бывший премьер-министр страны.

Но в прошлом году правительство решило снять уголовную ответственность за преступления, убытки от которых составляют менее 50-ти тысяч евро. А несколько дней назад в правительстве обвинили Лауру Ковеши в излишнем авторитаризме.

Министр юстиции призвал уволить главу антикоррупционного бюро.

В ответ рядовые граждане направили петицию президенту с просьбой оставить Ковеши должности: документ подписали 87 тысяч человек. Да и сам лидер заявил о своей поддержке.

"Я поддерживаю госпожу Ковеши, как и деятельность её бюро. Заявлял уже много раз – они хорошо выполняют свою работу. И с тех пор не поменял своего мнения", – сказал президент.

То, что Ковеши пользуется большим доверием, подтверждают и соцопросы: ее ведомство поддерживают 60 процентов граждан. А вот парламент – только 12.