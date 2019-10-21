В Румынии медведь напал на людей: трое пострадавших

Жертвы в сознании и госпитализированы в местную больницу

Иллюстрация / Фото: Pixabay

В Румынии в городе Виктория на двоих детей и пожилого мужчину напал медведь. Об этом сообщает DIGI24.

"У девочки на лице ссадины, у пожилого мужчины – на предплечье. Оба пострадавших в сознании", - сообщили в управлении чрезвычайных ситуаций уезда Брашов.

Позже медведь напал на 3-летнего мальчика. Также по данным спасателей, жертвой зверя стал пожилой мужчина. Сообщается, что жертвы в сознании и госпитализированы в местную больницу.

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Другие детали нападения животного на местных жителей пока не сообщаются.

Новости "Сегодня" писали, что в 2018 году медведь напал на двух подростков в Мильковском районе Камчатского края России, один из них погиб. После нападения охотниками пришлось застрелить агрессивное животное.

Также смотрите видео, как в Канаде каякер спасся от преследовавшего его медведя. Мужчина попытался уплыть от животного, но хищник бросился следом за ним в воду. Быстрое течение и большой опыт позволили каякеру уйти от медведя.

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