В Румынии раскопали древнюю 3400-летнюю крепость

Находка является "одной из крупнейших доисторических крепостей Европы бронзового века"

Румынские и немецкие археологи обнаружили на западе Румынии древнюю крепость, которой примерно 3400 лет. Об этом пишет Associated Press.

Археолог Флорин Гогалтан отметил, что находка является "одной из крупнейших доисторических крепостей Европы бронзового века".

Гогалтан, исследователь Института археологии Клуж-Напока, отметил, что для проведения подземных измерений команда археологов использовала специальное археологическое магнитное оборудования.

На прошлой неделе они завершили раскопки, которые раскрыли 55 из 80 гектаров старинной постройки, построенной между 1400 и 1200 годами до нашей эры вблизи города Сантана.

Археологические работы планируется продолжить в следующем году. По словам Гогалтана, немецкие специалисты помогают финансированием и специализированным оборудованием.

Румынские археологи впервые начали раскопки на этом месте в 2009 году.

Ранее, на Мамай-горе в Запорожье археологи обнаружили необычный комплекс, дебаты об отнесении его к той или иной культуре продолжались часами.



Также на территории Митрополичьего сада Национального Киево-Печерского заповедника археологи раскопали остатки оборонительной стены Киево-Печерского монастыря XII века. По словам исследователей, уникальность стены в конструкции ее фундамента, которая ранее не встречалась.