В Румынии распалась правительственная коалиция

Премьер сейчас пытаться найти альтернативный союз, возможно, с Демократическим союзом венгров Румынии

Румыния Фото: Facebook

Правительственная коалиция Румынии распалась после того, как "младший" партнер Альянс либералов и демократов (ALDE) объявил, что прекратил свое партнерство с Социал-демократической партией (PSD) премьер-министра Виорики Денчиле. Об этом сообщает АР.

Председатель либералов Кэлин Попеску Тэричану подтвердил, что коалиция распалась из-за потери доверия к Денчиле. Как ожидается, правительство в ближайшие недели столкнется с вотумом недоверия. Денчиле сказала, что не боится возможных досрочных выборов.

Тэричану также сообщил, что слагает с себя полномочия председателя Сената – верхней палаты парламента.

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Решение ALDE предусматривает отставку четырех министров нынешнего правительства, выдвинутых либералами.

Денчиле сейчас пытаться найти альтернативный союз, возможно, с "Демократическим союзом венгров Румынии" (UDMR).

Ранее глава итальянского правительства Джузеппе Конте объявил о своей отставке. Отставка премьер-министра Италии стала результатом конфликта между вице-премьерами – лидерами популистской "Лиги" Маттео Сальвини и движения "5 звезд" Луиджи Ди Майо.

Ранее Сальвини уже объявил о крахе коалиции и потребовал выразить вотум недоверия правительству Конте, а также провести досрочные выборы в парламент.

Напомним, политический кризис в Италии был одной из самых важных тем дня.

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