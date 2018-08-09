В Румынии существенно сократили бюджет президента

Бюджет других государственных органов, включая разведывательные службы и министерства энергетики и иностранных дел, также был сокращен

Румынское правительство открыло новый фронт в своей длительной борьбе с президентом Клаусом Йоханнисом, сократив бюджет его офиса примерно на 20%. Об этом сообщает Politico.

Правительство во главе с премьер-министром от социал-демократов Виорикой Денчиле решило сократить бюджет офиса президента на 2,3 млн евро в рамках пересмотра бюджета на 2018 год. Правительство утверждает, что офис Йоханниса не тратил выделенные на него средства.

Бюджет других государственных органов, включая разведывательные службы и министерства энергетики и иностранных дел, также был сокращен.

Пресс-секретарь президента Мадалина Добровольски заявила, что администрация обязалась потратить около 80% своего бюджета на это время. Она назвала ложным обвинения, администрация не тратит выделенные для нее средства.

"Бюджетная коррекция не имеет ничего общего с необходимостью консолидации национального бюджета, это инструмент бюджетного наказания для политических оппонентов и для институтов, которые не подчиняются Социал-демократической партии", – сказала пресс-секретарь румынского президента.

Она добавила, что сокращение бюджета является лишь одной из многочисленных попыток парламентского большинства уменьшить роль президента.

Ранее мы писали, что премьер-министром Румынии впервые стала женщина.

Также напомним, что в Румынии ушел в отставку уже второй за полгода премьер.