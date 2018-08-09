В Румынии существенно сократили бюджет президента

Сегодня, 13:32

Бюджет других государственных органов, включая разведывательные службы и министерства энергетики и иностранных дел, также был сокращен

Клаус Йоханнис. Фото: Администрация президента Румынии
Клаус Йоханнис. Фото: Администрация президента Румынии

Румынское правительство открыло новый фронт в своей длительной борьбе с президентом Клаусом Йоханнисом, сократив бюджет его офиса примерно на 20%. Об этом сообщает Politico.

Правительство во главе с премьер-министром от социал-демократов Виорикой Денчиле решило сократить бюджет офиса президента на 2,3 млн евро в рамках пересмотра бюджета на 2018 год. Правительство утверждает, что офис Йоханниса не тратил выделенные на него средства.

Бюджет других государственных органов, включая разведывательные службы и министерства энергетики и иностранных дел, также был сокращен.

Пресс-секретарь президента Мадалина Добровольски заявила, что администрация обязалась потратить около 80% своего бюджета на это время. Она назвала ложным обвинения, администрация не тратит выделенные для нее средства.

"Бюджетная коррекция не имеет ничего общего с необходимостью консолидации национального бюджета, это инструмент бюджетного наказания для политических оппонентов и для институтов, которые не подчиняются Социал-демократической партии", – сказала пресс-секретарь румынского президента.

Она добавила, что сокращение бюджета является лишь одной из многочисленных попыток парламентского большинства уменьшить роль президента. 

Ранее мы писали, что премьер-министром Румынии впервые стала женщина.

Также напомним, что в Румынии ушел в отставку уже второй за полгода премьер.
бюджет, Румыния, президент, сокращение, йоханнис, Денчиле

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Fun

Румыну больше не удастся стать живым. Фото: gianlucacolucci.org

Румынский мужчина не смог доказать суду, что он жив

18 Марта, 12:02

63-летний Константин Релиу ничего уже не сможет сделать по этому поводу  

Евросоюз

В Румынии бушуют массовые акции протеста

26 Февраля, 22:38

Митингующие поддерживают главу местного антикоррупционного бюро
Загрузка...

Евросоюз

Украли кошелек. Фото: pixabay.com

Почувствовал легкое прикосновение: в Румынии обокрали российского посла

12 Июня, 04:58

По словам дипломата, в кошельке было 1250 леев, 250 долларов, несколько карт лояльности, а также дипломатическая карточка

Украина

Фото: uz.gov.ua

Между Украиной и Румынией будут курсировать новые поезда

20 Мая, 18:04

Всего будут запущены четыре поезда
Загрузка...