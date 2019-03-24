В Румынии в брошенной лодке нашли кокаин на 300 миллионов евро
В данное время ведется расследование, которое направлено на установление маршрута лодки
Более 800 килограммов кокаина были найдены в парусной лодке в дикой пляжной зоне между румынскими городами Сфынту-Георге и Сулина. Об этом сообщает местное издание Digi 24.
Так, более 800 килограммов кокаина в 36 пакетах нашел местный житель и сообщил властям. Отмечено, что стоимость партии составляет около 300 миллионов евро
В данное время ведется расследование, которое направлено на установление маршрута лодки. Как предполагается, наркотики поступили из Турции, при этом Румыния – транзитная страна.
Ранее сообщалось, что в Одессе СБУ изъяла кокаина на 51 миллион долларов. Кокаин был обнаружен в контейнере с бананами, которые импортировались в Украину. По имеющимся данным, наркотики планировалось переправить в страны Европы.
Также ранее СБУ перекрыла наркотрафик на территорию оккупированного Донбасса.
Также в Харькове полиция и СБУ разоблачили крупную группировку наркоторговцев.
Кроме того, СБУ сообщает о разоблачении в Киеве крупнейшей в Украине нарколаборатории психотропных веществ.
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