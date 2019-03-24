Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,26
31,04
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

В Румынии в брошенной лодке нашли кокаин на 300 миллионов евро

Сегодня, 20:44

В данное время ведется расследование, которое направлено на установление маршрута лодки

Фото: Pixabay
В Румынии в брошенной лодке нашли кокаин на 300 миллионов евро //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d77/d59/5c5d77d59d171.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d77/d59/5c5d77d59d171.jpg Евросоюз В данное время ведется расследование, которое направлено на установление маршрута лодки

Более 800 килограммов кокаина были найдены в парусной лодке в дикой пляжной зоне между румынскими городами Сфынту-Георге и Сулина. Об этом сообщает местное издание Digi 24.

Так, более 800 килограммов кокаина в 36 пакетах нашел местный житель и сообщил властям. Отмечено, что стоимость партии составляет около 300 миллионов евро

В данное время ведется расследование, которое направлено на установление маршрута лодки. Как предполагается, наркотики поступили из Турции, при этом Румыния – транзитная страна.

Ранее сообщалось, что в Одессе СБУ изъяла кокаина на 51 миллион долларов. Кокаин был обнаружен в контейнере с бананами, которые импортировались в Украину. По имеющимся данным, наркотики планировалось переправить в страны Европы.

Также ранее СБУ перекрыла наркотрафик на территорию оккупированного Донбасса.

Также в Харькове полиция и СБУ разоблачили крупную группировку наркоторговцев.

Кроме того, СБУ сообщает о разоблачении в Киеве крупнейшей в Украине нарколаборатории психотропных веществ.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Румыния, наркотики, кокаин

Вы сейчас просматриваете новость " В Румынии в брошенной лодке нашли кокаин на 300 миллионов евро". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Одессе СБУ изъяла кокаина на 51 миллион долларов

21 марта, 13:10

Наркотик был выявлен в контейнере с бананами

Украинец планировал переправить в Израиль более трех килограмм кокаина

21 марта, 11:28

Пакеты с порошком находились в специальном тайнике в двойном дне чемодана

В порту "Южный" задержали 200 килограммов кокаина

20 марта, 11:48

Наркотики должны были переправить в Европу

В Коста-Рике конфисковали более 1,4 тонны кокаина

5 марта, 08:02

Перехваченная партия, по данным властей страны, оказалось самой крупной с начала года

В порту Калифорнии раскрыли крупнейшую за четверть века поставку кокаина

18 февраля, 03:05

Брикеты с кокаином спрятали между досками в полу

Львовские копы задержали контрабандиста, поставлявшего наркотики из Европы: опубликованы фото и видео

16 февраля, 12:15

Во Львовской области разоблачили поставщика наркотиков из Евросоюза

Олег Винник впервые показал дом детства и свою семью

В России умерла известная советская актриса

Что о родителях говорит имя их ребенка?

Де юре: Тимур Еремеев не является сыном Спартака Мишулина

Анна Михалкова рассказала, почему стыдилась своей мамы

Известное лекарство от давления признали опасным для сердца

Холодильник на кухне: 10 креативных способов размещения

Алкоголизм, депрессия и анорексия дочери: драмы жизни Догилевой

"Прослушав меня, Доронина сказала: Профурсетка, свободна"

Маленькая квартира с невероятным дизайном: больше пространства
Загрузка...

Соцпомощь по статусу хотят заменить помощью по уровню доходов: что это значит

Сегодня, 07:51

Эксперты говорят, что придется менять все, включая систему налогообложения

Нужно зубрить: впечатления от похода на пробное ВНО

Сегодня, 07:38

Журналист сайта "Сегодня" прошел пробное оценивание по украинскому языку и литературе

Где ждать дождей, а где снега: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:28

В понедельник, 25 марта дожди зальют всю Украину (в восточных областях выпадет мокрый снег)

Операторы отказываются от безлимитных тарифов: не придется ли платить больше

22 марта, 07:28

Первый оператор заявил, что готовится отказаться от безлимитных услуг

Анна Хилькевич опубликовала фото «в купальнике и без»

Василий Васильев. Судьба цыгана

Елена Беркова экстренно госпитализирована