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В Румынии во время операции подожгли пациентку: женщина скончалась

31 декабря, 15:36

Женщина получила ожоги 40% тела

/ Фото: Pixabay

В Румынии хирург одной из клиник Бухареста случайно поджег пациентку на операционном столе, в результате чего она скончалась. Об этом сообщает BBC.

Во время операции по удалению раковой опухоли 66-летней женщине хирург воспользовался электроскальпелем, пропитанным дезинфицирующим спиртосодержащим раствором. Пациентка получила ожоги 40% тела и умерла спустя неделю.

По словам семьи погибшей, долгое время медики скрывали смерть пациентки, а затем заявили, что это был несчастный случай.

"Мы узнали о случившимся в СМИ. Мы никого не виним, просто хотим понять, что произошло", – рассказал один из родственников жертвы.

Напомним, в Каменском Днепропетровской области в результате использования некачественных препаратов во время операций пострадали семь пациентов, одна женщина умерла. Так, в период с 17 по 19 декабря, в больнице проводили ряд хирургических операций с использованием медицинского препарата. В этот же день у cеми пациентов ухудшилось состояние здоровья.

В связи с этим в Украине запретили препараты, которые могли стать причиной тяжелых побочных реакций. Теперь Государственный экспертный центр МЗ Украины проверяет и рассматривает все возможности трагедии: несоответствие качества препаратов, фальсификация, нарушение норм хранения и транспортировки лекарственных средств.

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Румыния операция хирург онкология скальпель

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