В Румынии зафиксирована вспышка коронавируса среди новорожденных

В одном из родильных домов Румынии, где ранее из-за ситуации с коронавирусом развернули полевые госпитали, COVID-19 был подтвержден у десяти новорожденных.

Об этом сообщает румынское издание Romania Insider.

"Десять новорожденных сдали положительный тест на коронавирус в роддоме в городе Тимишоара на западе Румынии", – сказано в сообщении.

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Отмечается, что тесты матерей младенцев показали отрицательный результат. Женщины не инфицированы коронавирусом.

Также сообщается, что девять матерей в Румынии были выписаны из больниц с детьми, зараженными коронавирусом. В министерстве здравоохранения приказали провести расследование по этому поводу.

Ранее сообщалось, что ближайшие соседи Украины Румыния и Молдова ужесточили чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса. С 25 марта румыны могут выходить из дома только за едой, лекарствами, на работу или в случае экстренной ситуации. Тем, кто старше 65 лет, вообще запрещено покидать жилые помещения. Для контроля за соблюдением карантина привлекли военных.

Напомним, что ранее у премьер-министра Румынии Людовика Орбана тоже заподозрили коронавирус – он решил отбыть домашний карантин после контакта с членом Сената, у которого подтвердили COVID-19.

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