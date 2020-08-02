В самолете, который направлялся на Ибицу, произошла драка из-за пассажиров без маски (видео)

На борту самолета авиакомпании KLM, следовавшего из Нидерландов в Испанию, произошла драка. Два пассажира лайнера отказались надевать медицинские маски, это и стало причиной конфликта.

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Известно, что самолет летел из Амстердама на Ибицу. Видео инцидента опубликовали пользователи Twitter.

На кадрах видно, как экипаж самолета пытается разнять дерущихся. Затем одного мужчину повалили на пол, других попросили успокоиться.

Видео: Twitter/MicHighClub

Как сообщает NL Times, пассажиры без масок беспокоили других путешественников "физически и вербально". По словам пресс-секретаря авиакомпании, полет не был опасным, поэтому капитан самолета принял решение продолжать движение к пункту назначения.

Когда самолет приземлился на острове Ибица, буйных пассажиров передали испанским правоохранителям.

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Ранее мы сообщали, что во Львове мужчины подрались из-за маски. Молодому парню не понравилось, что ему сделали замечание.

Также напомним, в харьковском метро произошла драка из-за пассажира без маски. Выяснилось, что двое коммунальщиков сделали замечание пассажиру из-за того, что он едет без маски, несмотря на карантин, это и стало причиной конфликта.

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