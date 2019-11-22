В Сербии физкультурник обезвредил стрелка в школе

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Учитель физкультуры Славолюб Стоядинович нейтрализовал вооруженного стрелка, ворвавшегося в среднюю школу в городе Велика-Плана в Сербии. Об этом сообщило национальное ТВ страны.

Инцидент произошел посреди учебного дня, когда неизвестный мужчина ворвался в здание школы. С собой у него была автоматическая винтовка и взрывчатка.

Учитель физкультуры сумел оперативно отреагировать на происходящее и нейтрализовал злоумышленника. "Мои ученики позвали меня из зала в класс, сказали, что у них проблема. Мы отреагировали вовремя, мне удалось отнять у него винтовку. Во время борьбы произошло два выстрела в потолок" — рассказал учитель.

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Детей оперативно эвакуировали, пострадавших нет. Полиция расследует обстоятельства инцидента.

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Напомним, что 3 августа в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо произошла стрельба, в результате которой погибли 22 человека. На следующий день стрельбу устроили в центре Дейтона, были убиты девять человек.

Напомним, 17 октября 2018 года в керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба. По версии Следкома России, взрыв в колледже устроил студент 4-го курса, 18-летний Владислав Росляков, который "покончил с собой". Российские власти города сообщили, что в результате трагедии погиб 21 человек.

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