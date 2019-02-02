В Северной Ирландии активизировались боевики: убиты два человека

Люди были убиты в результате двух нападений в районе Лондондерри

Фото: AFP

В Северной Ирландии активизировались боевики: убиты два человека //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5d1/c2c/5c45d1c2cc3e8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5d1/c2c/5c45d1c2cc3e8.jpg 2019-02-02T08:56:00+02:00 Евросоюз Люди были убиты в результате двух нападений в районе Лондондерри

В Северной Ирландии в результате нападения военизированных формирований в городе Лондондерри были застрелены два человека.

Убийства были совершены в районе Баллимагроарти, где не так давно взорвали автомобиль, ответственность за подрыв которого взяла группировка, выступавшая под названием "Ирландская республиканская армия", сообщает Reuters.

В полиции заверили, что у местных жителей жителям нет причин беспокоиться о возможной угрозе от вооруженных преступников.

Напомним, вечером 19 января в североирландском городке Лондондерри вблизи местного суда взорвался автомобиль.

Полиция получила предупреждение по телефону, после чего сразу начала блокировать обозначенный в нем район. Именно в этот момент раздался взрыв. По данным правоохранителей, пострадавших в результате взрыва не было.

Машину, которая взорвалась, украли ранее двое вооруженных мужчины у службы, которая занимается доставкой пиццы.

Полиция опасается, что восстановление жесткой границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия вследствие выхода Великобритании из состава ЕС может вызвать многочисленные нападения экстремистов.

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