В Северной Ирландии сотни людей жгли флаги Великобритании

В Северной Ирландии несколько сотен людей собрались для сжигания флагов Великобритании, британской армии и маковых венков, символизирующие память о погибших в мировых войнах. Об этом сообщает Express.

Событие произошло в городе Дерии, там сожгли имена Ронана Керра, Дэвида Блэка, Стивена Кэрролла и Адриана Исмея – полицейских и тюремных офицеров, все они были убиты из-за своей профессии.

Кайл Блэк, чей отец Дэвид был застрелен диссидентами-республиканцами в 2012 году из машины, в соцсетях резко раскритиковал участников акции. Ряд политиков также были возмущены.

Ответственность за убийства, по данным британских СМИ, взяли на себя боевики "Последовательной ИРА" – это радикально настроенные члены Ирландской Республиканской Армии. ИРА длительное время боролась за отделение католической Северной Ирландии от протестантской Великобритании.

Граница в Северной Ирландии будет единственным наземным рубежом Британии с ЕС (Ирландией) после того как она выйдет из блока. Хотя обе стороны утверждают, что хотели бы сохранить границу открытой, поиск практического решения в этой сфере до сих пор был безуспешным.

Ранее сообщалось, что в Великобритании не стихают разногласия между сторонниками так называемой "мягкой" процедуры Brexit и теми, кто выступает за жесткий отказ страны от членства в Евросоюзе. В связи с расколом в британском правительстве по вопросу Brexit ранее два британских министра покинули свои посты - министр по делам Brexit Дэвид Дэвис и глава МИД Борис Джонсон.

План британского правительства предусматривает сохранение тесных экономических связей и создание зоны свободной торговли Британии с европейскими государствами после ее выхода из ЕС. Это противоречит позиции жестких сторонников Brexit, настаивающих на введении таможенных пошлин в соответствии с тарифами ВТО.