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В Шотландии готовятся провести новый референдум о независимости

Сегодня, 10:52

Шотландская национальная партия выступает против Brexit

Лидер Шотландской национальной партии. Фото: facebook.com/NicolaSturgeonf
Лидер Шотландской национальной партии. Фото: facebook.com/NicolaSturgeonf.
В Шотландии готовятся провести новый референдум о независимости //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/7e4/6c6/5c57e46c6febc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/7e4/6c6/5c57e46c6febc.jpg Евросоюз Шотландская национальная партия выступает против Brexit

Шотландская национальная партия будет инициировать проведение референдума о независимости Шотландии от Великобритании после Brexit. Об этом заявил пресс-секретарь партии депутат Ян Блэкфорд, передает Euractiv.

"Мы сделаем все возможное, чтобы работать с другими партиями для остановки Brexit, у нас нет желания видеть, как Шотландию вытаскивают против ее воли, но мы должны признать, что если это произойдет, народ Шотландии должен определить свое собственное будущее", – сказал Блэкфорд.

Ранее парламенты Шотландии и Уэльса официально выступили против соглашения о Brexit, разработанного британским правительством и ЕС.

Как известно, во время референдума о выходе страны из ЕС, который имел место в 2016 году, Англия и Уэльс проголосовали преимущественно за это, в то время как Шотландия и Северная Ирландия – против. Все британские регионы сейчас обеспокоены возможным негативным влиянием Brexit на их экономическое положение.

Ранее мы писали, что Лейбористская партия Великобритании поддержит проведение второго референдума о Brexit.Об этом заявил лидер партии Джереми Корбин. Как отмечается, британский парламент должен обсудить и проголосовать следующие шаги касательно выхода Британии из ЕС. Законодатели намерены предложить поправки, которые могут включать требование о вынесении соглашения о Brexit на всенародный референдум.

Кроме того, британская пресса сообщила о намерении 100 однопартийцев Мэй из Консервативной партии выступить против возглавляемого ею правительства и заставить ее отложить Brexit, если она не сможет достичь сделки с властями ЕС, которую поддержит британский парламент.

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Тег Великобритания, шотландия, Brexit

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