В Шотландии готовятся провести новый референдум о независимости
Шотландская национальная партия выступает против Brexit
Шотландская национальная партия будет инициировать проведение референдума о независимости Шотландии от Великобритании после Brexit. Об этом заявил пресс-секретарь партии депутат Ян Блэкфорд, передает Euractiv.
"Мы сделаем все возможное, чтобы работать с другими партиями для остановки Brexit, у нас нет желания видеть, как Шотландию вытаскивают против ее воли, но мы должны признать, что если это произойдет, народ Шотландии должен определить свое собственное будущее", – сказал Блэкфорд.
Ранее парламенты Шотландии и Уэльса официально выступили против соглашения о Brexit, разработанного британским правительством и ЕС.
Как известно, во время референдума о выходе страны из ЕС, который имел место в 2016 году, Англия и Уэльс проголосовали преимущественно за это, в то время как Шотландия и Северная Ирландия – против. Все британские регионы сейчас обеспокоены возможным негативным влиянием Brexit на их экономическое положение.
Ранее мы писали, что Лейбористская партия Великобритании поддержит проведение второго референдума о Brexit.Об этом заявил лидер партии Джереми Корбин. Как отмечается, британский парламент должен обсудить и проголосовать следующие шаги касательно выхода Британии из ЕС. Законодатели намерены предложить поправки, которые могут включать требование о вынесении соглашения о Brexit на всенародный референдум.
Кроме того, британская пресса сообщила о намерении 100 однопартийцев Мэй из Консервативной партии выступить против возглавляемого ею правительства и заставить ее отложить Brexit, если она не сможет достичь сделки с властями ЕС, которую поддержит британский парламент.
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