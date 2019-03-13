В Шотландии с самой высокой горы страны сошла лавина, погибли альпинисты
Сейчас продолжаются спасательные операции в районе происшествия
Из-за схода лавины с самой высокой горы в Великобритании Бен-Невис, что на западе Шотландии, погибло двое альпинистов.
Об этом сообщает The Guardian.
Еще двое пострадали.
Сейчас продолжаются спасательные операции в районе происшествия.
Напомним, ранее в России лавиной накрыло группу лыжников, которые отдыхали на горнолыжном курорте в республике Карачаево-Черкесия. В результате случившегося один человек погиб и еще несколько пострадали.
Кроме того, сообщалось об огромной лавине, которая сошло на швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана, в районе сектора Плэн-Морт. После ЧП несколько человек оказались погребены под снегом.
Стоит отметить, что украинские чрезвычайное службы тоже предупреждают об угрозе схождения лавин в Карпатах.
А историю чудесного спасения лыжника в Альпах можете посмотреть в видеоролике. Как видно на ролике, мужчина как раз спускался по склону, когда, оглянувшись, заметил прямо за собой снежный обвал. Набрав скорость, он смог его обогнать.
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