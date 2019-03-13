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В Шотландии с самой высокой горы страны сошла лавина, погибли альпинисты

Сегодня, 01:28

Сейчас продолжаются спасательные операции в районе происшествия

Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua
Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua.
В Шотландии с самой высокой горы страны сошла лавина, погибли альпинисты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/4be/d0d/5c54bed0d9d90.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/4be/d0d/5c54bed0d9d90.jpg Евросоюз Сейчас продолжаются спасательные операции в районе происшествия

Из-за схода лавины с самой высокой горы в Великобритании Бен-Невис, что на западе Шотландии, погибло двое альпинистов.

Об этом сообщает The Guardian.

Еще двое пострадали.

Сейчас продолжаются спасательные операции в районе происшествия.

Напомним, ранее в России лавиной накрыло группу лыжников, которые отдыхали на горнолыжном курорте в республике Карачаево-Черкесия. В результате случившегося один человек погиб и еще несколько пострадали.

Кроме того, сообщалось об огромной лавине, которая сошло на швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана, в районе сектора Плэн-Морт. После ЧП несколько человек оказались погребены под снегом.

Стоит отметить, что украинские чрезвычайное службы тоже предупреждают об угрозе схождения лавин в Карпатах.

А историю чудесного спасения лыжника в Альпах можете посмотреть в видеоролике. Как видно на ролике, мужчина как раз спускался по склону, когда, оглянувшись, заметил прямо за собой снежный обвал. Набрав скорость, он смог его обогнать.

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Тег гибель, альпинисты, шотландия, гора, лавина

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