В Швеции байкеры устроили стрельбу: ранены семь человек

Вблизи шведского города Гетеборг, в результате стрельбы которую, предположительно, устроили члены байкерского клуба, ранены семь человек, сообщает Associated Press.

Инцидент произошел в промышленном городе Мьольнлюкке на юго-восток от Гетеборга. Раненые были обнаружили недалеко от развлекательного заведения, где проходила вечеринка.

Как отмечает издание, огонь, вероятно открыли с члены байкерского клуба "Ангелы ада".

Правоохранители еще установили события, которые привели к стрельбе Инцидент расследуется как покушение на убийство.

Согласно информации издания Goteborgs-Posten, среди раненых – лица, которые имеют связи с байкерським клубом "Ангелы ада". Клуб обвиняют в торговле наркотиками, рэкете, торговле краденым.

Не так давно в результате стрельбы в шведском городе Мальме погибли два человека, еще четверо получили ранения.

Ранее шведская полиция сообщила о взрыве у офисного здания в микрорайоне Розенгорд.

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