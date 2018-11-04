В Швеции байкеры устроили стрельбу: ранены семь человек
Правоохранители задержали 12 подозреваемых
Вблизи шведского города Гетеборг, в результате стрельбы которую, предположительно, устроили члены байкерского клуба, ранены семь человек, сообщает Associated Press.
Инцидент произошел в промышленном городе Мьольнлюкке на юго-восток от Гетеборга. Раненые были обнаружили недалеко от развлекательного заведения, где проходила вечеринка.
Как отмечает издание, огонь, вероятно открыли с члены байкерского клуба "Ангелы ада".
Правоохранители еще установили события, которые привели к стрельбе Инцидент расследуется как покушение на убийство.
Согласно информации издания Goteborgs-Posten, среди раненых – лица, которые имеют связи с байкерським клубом "Ангелы ада". Клуб обвиняют в торговле наркотиками, рэкете, торговле краденым.
Не так давно в результате стрельбы в шведском городе Мальме погибли два человека, еще четверо получили ранения.
Ранее шведская полиция сообщила о взрыве у офисного здания в микрорайоне Розенгорд.
А в городе Елливар расследовалось дело об умышленной поломке пассажирского самолета.