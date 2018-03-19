В Швеции исчезли тысячи детей

Вчера, 23:59

Власти не имеют понятия, где сейчас находятся 4492 ребенка

фото AFP
фото AFP

Практически 4,5 тысячи детей-мигрантов исчезли в Швеции за последние четыре года. Как сообщает The Local, это произошло после получения ими уведомления о депортации в ответ на запрос о предоставлении убежища.

По информации издания, власти не имеют понятия, где сейчас находятся 4492 ребенка. Эта цифра включает как прибывших в страну самостоятельно, так и приехавших вместе с родителями. По данным Шведского агентства по миграции, только за первые два месяца 2018 года пропали 223 ребенка. Годом ранее показатель за аналогичный период был ниже — 152.

В настоящее время в Швеции нет законов, касающихся подобных ситуаций, поэтому что делать с исчезающими во время прошения об убежище, неизвестно. The Local указывает, что в конце 2017 года местный омбудсмен по делам детей опубликовал доклад, в котором выдвинул ряд предложений для подобных дел. В частности, он порекомендовал способы поиска пропавших и, в первую очередь, предотвращения их исчезновения. Однако ни одно из предложений не было рассмотрено или реализовано.

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В 2015-м в ЕС возник самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный наплывом беженцев. В Европу прибыли свыше миллиона переселенцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки, где продолжаются вооруженные конфликты.

Напомним, Европейское агентство пограничной и береговой охраны ЕС объявило 1 февраля о старте новой операции "Фемида" по спасению жизней в центральном Средиземноморье.

Как сообщалось, только за шесть месяцев 2017 года в Европу прибыли 116 682 мигрантов и беженцев, причем почти 83% их них оказались на побережье Италии.
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Lenta.ru

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