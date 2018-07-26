В Швеции истребители сбрасывают бомбы на лесные пожары

Бомба GBU-49 была сброшена с 3000 метров, и достигла скорости 550 км/ч, прежде чем ударить по своей цели

В Швеции решили бороться с масштабными пожарами, сбрасывая на очаги бомбы. Лесные пожары в центральной части страны бушуют в течение 13 дней.

Об этом сообщает сайт Вооруженных сил Швеции.

Один из лесных пожаров находится в районе, где проходят военные стрельбы и могут быть неразорванные снаряды. Это затрудняет для пожарных безопасный доступ к огню на земле, а другие варианты тушения до сих пор оказались безрезультатными.

В среду Вооруженные Силы отправили два истребителя Jas 39 Gripen, чтобы бросить бомбу в качестве последнего средства, надеясь, что давление от взрыва поможет сдержать пламя.

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"Кислород из огня можно удалить с помощью бомбы, и здесь этот вариант можно было попробовать, потому что огонь распространился на полигон", – сказал руководитель пожарной и спасательной команды Йохан Шимански.

"Наша предварительная оценка сейчас заключается в том, что это имело хороший эффект", – добавил он

Бомба GBU-49 была сброшена с 3000 метров, и достигла скорости 550 км/ч, прежде чем ударить по своей цели. Согласно первоначальным отчетам, взрыв смог погасить пожары в радиусе до 100 метров от цели.

По состоянию на среду в в Швеции фиксируется более 40 лесных пожаров.

Напомним, шведские пожарные в течение последних недель борются с лесными пожарами, которые возникли из-за небывалой жары по всей стране.

Лесные пожары стали одним из крупнейших вызовов для шведских служб спасения. Им не хватает техники и рабочей силы, необходимых для борьбы со стихией. Премьер Швеции заявил о "чрезвычайной ситуации".

Восемь стран Евросоюза участвуют в борьбе с лесными пожарами в Швеции, которые в течение нескольких недель не утихают в скандинавской стране.