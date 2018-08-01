В Швеции из собора украли короны короля и его жены

Свидетели сказали, что видели двух мужчин, которые выбежали из собора

Полиция в Швеции ищет двух мужчин, которые украли две драгоценные короны из собора Стренгнес неподалеку Стокгольма, которые принадлежали королю Карлу IX и его жене Кристине. Об этом сообщает The Local.

Воры украли две короны и державу (символ власти монарха), датируемые ХVІ веком.

Свидетели сказали, что видели двух мужчин, которые выбежали из собора, который был открыт для публики и устроил ярмарку. Позже их видели, когда они садились в моторную лодку на озере Маларен, после этого их следы исчезли. Полиция начала огромную поисковую операцию.

Королевские драгоценности украшенные золотом, драгоценными камнями и жемчугом. Они хранились в специальной прозрачной замкнутой витрине с сигнализацией.

Напомним, в прошлом году полиция Киева задержала банду серийных грабителей, которые выслеживали и нападали на людей возле элитных магазинов и банков, отбирая у них крупные суммы денег. Они причастны как минимум к десяти подобным ограблениям.

Все участники группировки оказались уроженцами Грузии. Их задержали после очередного грабежа. Злоумышленники средь бела дня напали на супружескую пару возле автосалона на проспекте Бандеры и отобрали сумку, в которой было 3,5 млн грн.