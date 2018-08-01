В Швеции из собора украли короны короля и его жены

Сегодня, 14:14

Свидетели сказали, что видели двух мужчин, которые выбежали из собора

twitter.com/TheLocalEurope
twitter.com/TheLocalEurope

Полиция в Швеции ищет двух мужчин, которые украли две драгоценные короны из собора Стренгнес неподалеку Стокгольма, которые принадлежали королю Карлу IX и его жене Кристине. Об этом сообщает The Local.

Воры украли две короны и державу (символ власти монарха), датируемые ХVІ веком.

Свидетели сказали, что видели двух мужчин, которые выбежали из собора, который был открыт для публики и устроил ярмарку. Позже их видели, когда они садились в моторную лодку на озере Маларен, после этого их следы исчезли. Полиция начала огромную поисковую операцию.

Королевские драгоценности украшенные золотом, драгоценными камнями и жемчугом. Они хранились в специальной прозрачной замкнутой витрине с сигнализацией.

Напомним, в прошлом году полиция Киева задержала банду серийных грабителей, которые выслеживали и нападали на людей возле элитных магазинов и банков, отбирая у них крупные суммы денег. Они причастны как минимум к десяти подобным ограблениям.

Все участники группировки оказались уроженцами Грузии. Их задержали после очередного грабежа. Злоумышленники средь бела дня напали на супружескую пару возле автосалона на проспекте Бандеры и отобрали сумку, в которой было 3,5 млн грн.
Швеция, кража, король, корона

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Подводная лодка. Фото: twitter.com/xyIT

В Швеции спустили на воду подлодку "Готланд"

21 Июня, 04:16

Эксперты называют "Готланд" "новой подлодкой в старом корпусе" - ей уже 23 года, но теперь она получила новую систему управления, разработанную для подлодок А26 следующего поколения

Техно

Археологи обнаружили остатки солода и печи для приготовления пива

Археологи нашли остатки древнего пива

21 Июня, 19:56

В Швеции обнаружили остатки солода из железного века
Загрузка...

Одесса

Фото: expat.su

Замначальника колонии в Одессе попался на краже тюремной плитки

6 Июля, 16:42

Чиновник приказал подчиненным демонтировать плитку и попытался вывезти ее

Fun

Model X привлекает воров не на шутку. Фото: tesla.com

В Польше дважды украли одну и ту же Tesla и дважды ее нашли

11 Февраля, 16:44

Tesla Model X с "дверями-крыльями" еще долго будет восприниматься как нечто необычное на дорогах общего пользования
Загрузка...