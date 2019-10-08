В Швеции назвали лауреатов Нобелевской премии по физике: подробности

Видео: Нобелевский комитет/Twitter

В Стокгольме продолжается "нобелевская неделя". На следующий день после объявления лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине, в шведской столице назвали имена тех, кто получит награду в области физики.

Лауреатами "физического Нобеля" в 2019 году стали канадский ученый Джеймс Пиблс, а также его швейцарские коллеги Мишель Майор и Дидье Келоз.

Именно их имена назвал генеральный секретарь Королевской академии наук Швеции Йоран К. Ханссон на церемонии 8 октября.

Нобелевский комитет оценил вклад Пиблса за теоретические открытия в физической космологии, а Майор и Келоз стали первооткрывателями экзопланеты, вращающейся вокруг звезды солнечного типа, сообщили на странице комитета в Twiter.

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"Нобелевскую премию по физике в этом году вручат за новое понимание структуры и истории Вселенной и первое открытие планеты, вращающейся вокруг звезды солнечного типа за пределами нашей солнечной системы. Данные открытия навсегда изменили наши представления о мире", – отметили в Нобелевском комитете.

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Как отмечается, канадец Джеймс Пиблс два десятилетия разрабатывал теоретическую базу, которая стала "основой современного понимания истории Вселенной – от Большого взрыва и до наших дней".

А вот Мишель Майор и Дидье Келоз разделили с ним премию за начало "революции в астрономии" почти 25 лет назад. В 1995 году они открыли первую экзопланету за пределами Солнечной система – Гельветиос, или 51 Pegasi.

"С тех пор были открыты более 4000 экзопланет. И новые новые странные миры с невероятным богатством размеров, форм и орбит еще предстоит открыть", – резюмируют в Нобелевском комитете.

Фото: twitter.com/NobelPrize

Позже на этой неделе объявят нобелевских победителей в области химии (9 октября), литературы (10-го), а 11 октября станет известно имя лауреата Премии мира, на которую также был номинирован освобожденный из российского плена украинских режиссер Олег Сенцов. Обладателя "экономического Нобеля" назовут 14 октября.

Напомним, прошлогодними нобелевскими лауреатами в области физики стали Артур Ашкин, Жерар Мур и Донна Стрикленд за "новаторские изобретения в области лазерной физики".

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