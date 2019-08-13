В Швеции полиция расследует получение по почте белого порошка

Район вокруг дома пострадавших в настоящее время оцеплен, а самим им предстоит пройти санитарную обработку

/ Фото: pexels.com

Шведская полиция исследует полученный в частном письме подозрительный белый порошок

Два человека в пригороде Стокгольма Норсборг получили по почте письмо с подозрительным белым порошком. Один из них сообщил о симптомах недомогания. Порошок был прислан по частному адресу в почтовом конверте.

Район вокруг дома пострадавших в настоящее время оцеплен, а самим им предстоит пройти санитарную обработку.

"На месте работает группа химзащиты. Она исследует порошок и определит, представляет ли он какую-то опасность", — рассказал командир пожарной части Сёдерторна Рогер Юханссон.

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Пока нет оснований говорить о наличии угрозы.

"Мы пока не определили, идет ли речь о преступлении. Слишком много неясных обстоятельств, чтобы классифицировать инцидент именно таким образом", — пояснил пресс-секретарь полиции Стокгольма Ула Эстерлинг.

Напомним, что американец, разославший более десятка конвертов с подозрительным веществом, в том числе по адресу Дональда Трампа — младшего, сына президента США, был приговорен к пяти годам условно. Мужчина также проведет один год из пяти под домашним арестом. За домом осужденного будет установлен надзор.

В феврале прошлого года теперь уже бывшая супруга Трампа — младшего Ванесса вскрыла пришедший по почте конверт на имя своего тогдашнего мужа. Внутри оказался белый порошок неизвестного состава, который по итогам проверки оказался обычным кукурузным крахмалом. В конверте также находилась записка с оскорблениями и угрозами в адрес Трампа — младшего. Напомним, что невестку Дональда Трампа госпитализировали после того, как она вскрыла письмо с белым порошком внутри.

Мужчина разослал в общей сложности более десятка писем с угрозами, в большинстве из них содержался подозрительный порошок. Такие конверты были доставлены, в частности, по адресам одного из прокуроров в штате Калифорния и представителей правоохранительных органов США.

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