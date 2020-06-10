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Убийство премьер-министра Швеции: дело раскрыли спустя 34 года

10 июня, 12:07

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Прокуратура поставила точку в тянувшемся десятилетиями расследовании

В Швеции, где смертность в апреле этого года побила рекорд, решили прекратить расследование убийства премьер-министра страны Улофа Пальме в 1986 году.

Как пишет Daily Mail, правоохранители считают, что раскрыли это преступление, но не могут никому предъявить обвинения, сообщил на пресс-конференции 10 июня прокурор Кристер Петерсон, который вел дело.

По его словам, 28 февраля 1986 года глава правительства с женой Лисбет пешком возвращались из кинотеатра, когда на пустынной улице к ним сзади подошел мужчина и выстрелил в обоих. В результате 59-летний Улоф Пальме скончался на месте, но его супруга была лишь ранена.

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Следователи пришли к выводу, что убийство совершил графический дизайнер Стиг Энгстрем. Он был на месте событий, но изначально его рассматривали лишь как свидетеля. Но после того, как он несколько раз изменил показания, его перевели в категорию подозреваемого.

Однако в тюрьму посадили ранее судимого Кристера Петерсона (тезку нынешнего прокурора) – его по ошибке опознала Лисбет Пальме. Впрочем через несколько месяцев с него сняли обвинения и освободили.

Улоф Пальме

Улоф Пальме / Фото: Reuters

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За 34 года с момента случившегося были допрошены больше 10 тысяч человек, а более 130 сознались в убийстве премьера, но их всех исключили из списка подозреваемых. В 2010 году наказание за убийство уже отменили из-за срока давности преступления.

В прессе Энгстрем фигурировал как Skandiamannen ("Человек Skandia"), поскольку он работал в компании Skandia, офис которой расположен рядом с местом убийства.

Считается, мотивацией к убийству Пальме стали его левые взгляды. Впрочем, в 2000 году Энгстрем покончил с собой.

"Так как он скончался, мы не можем выдвинуть обвинение против него", — заявил 10 июня прокурор Петерсон.

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Напомним, что в прошлом году в Швеции объявили в розыск двух граждан Украины по подозрению в убийстве 70-летнего мужчины.

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Швеция убийство покушение Пальме

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