В Швеции раздали "Нобеля", а РФ отлучили от олимпиад: главные события мира

Олимпийский комитет России / Фото: AFP

В Британии на выборах в парламент победили консерваторы во главе с Борисом Джонсоном, а в Чехии снова массовая бойня в больнице. Читайте ТОП-5 главных событий мира уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

В Стокгольме и Осло вручили Нобелевские премии

В Стокгольмской филармонии прошла церемония вручения Нобелевских премий. Король Швеции Карл XVI Густав вручил награды в области медицины, физики, химии, литературы и экономики. Дипломы и золотые медали получили 14 человек.

Глава правления Нобелевского фонда Карл-Хенрик Хелдин, выступая на церемонии, отметил, что прогресс возможен лишь на основе фактов. По его словам, в современном мире отсутствует уважение к неопровержимым доказательствам отрицательного влияния образа жизни человечества на климат.

"Когда молодые люди встают и требуют, чтобы все мы прислушивались к науке и действовали, они заслуживают нашей поддержки", – добавил Хелдин.

Видео: Reuters

В этом году Нобелевскую премию по физиологии и медицине получили Уильям Кэлин и Грегг Семенца из США, а также сэр Питер Рэтклифф из Великобритании. Лауреатами награды в области физики стали канадец Джеймс Пиблз, швейцарці Мишель Майор и Дидье Кело. Нобелевской премии по химии удостоены американец Джон Гудинаф, британец Стэнли Уиттингем и японец Акира Есино.

В этом году были вручены сразу две награды в области литературы – за 2018 и 2019 годы. В прошлом году было принято решение не вручать Нобелевскую премию по литературе из-за скандала. В итоге премию за 2018 год получила польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук, а за 2019 год – австрийский драматург Петер Хандке.

Во время бойни в чешской больнице погибли 6 человек

По меньшей мере шесть человек погибли в результате стрельбы в больнице в городе Острава на востоке Чехии. Об этом сообщило во вторник, 10 декабря, агентство Reuters со ссылкой на министра здравоохранения республики Адама Войтеха. Мужчина, который утром 10 декабря открыл огонь в одной из чешских больниц, покончил с собой при попытке его задержания.

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"Мы обнаружили преступника. 42-летний мужчина выстрелил себе в голову перед тем, как полиция его обнаружила. Мы благодарим общественность за сотрудничество и содействие в патрулировании", – написали правоохранители.

Стрельба произошла около семи утра (08:00 по киевскому времени) в Факультетской больнице крупнейшего города на северо-востоке страны – Остравы. Открыв огонь в травматологическом отделении медучреждения, мужчина скрылся на автомобиле, в котором позже и обнаружили его тело.

Напомним, это не первая стрельба в чешских больницах. Так, 9 марта 2019 года двое больных в клинике "На Виноградах" в Праге получили ранения, когда по ним открыл огонь находившийся с ними в палате третий постельный больной.

Британские консерваторы победили на парламентских выборах

Фото: Reuters

Правящая в Великобритании Консервативная партия уверенно лидирует на досрочных парламентских выборах, прошедших в Соединенном Королевстве 12 декабря. Как свидетельствуют неофициальные данные единого экзитпола, подготовленного тремя ведущими телеканалами страны, консерваторы во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном получили 368 мест в новом парламенте.

В том случае, если эти подсчеты подтвердятся, консерваторы получат на 50 мандатов больше, чем у них было по итогам выборов 2017 года и гарантируют себе большинство в 650-местной Палате общин. На практике это будет означать, что партия получит возможность принимать нужные ей законопроекты и тогда, как обещал Джонсон, страна выйдет из состава ЕС до 31 января 2020 года.

У оппозиционной Лейбористской партии, согласно опросам, проведенным на выходе с избирательных участков, 191 мандатов, то есть на 71 меньше, чем до выборов. Партия "Либеральные демократы", по данным экзитпола, гарантирует себе в парламенте 13 мест (12 в 2017 году), Шотландская национальная партия — 55 (35 в 2017 году), другие партии и независимые кандидаты — 23 места.

Экс-спикер Палаты общин Джон Беркоу в эфире телеканала "Скай ньюс" назвал предварительные данные голосования "феноменальным результатом для Джонсона".

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Данные экзитполов были оглашены сразу после закрытия участков для голосования. Сейчас ведется подсчет голосов, который продлится всю ночь. Ожидается, что одними из первых, результаты выборов огласят избирательные комиссии округов Хаутон энд Сандерленд Саут или Ньюкасл-апон-Тайн Сентрал на северо-востоке Англии. Оба избирательных региона — вотчина Лейбористской партии и оппозиционным кандидатам здесь ничего не угрожает.

Россия отстранена от Олимпиад и чемпионатов мира на четыре года

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от международных соревнований на четыре года, включая Олимпиады и чемпионаты мира. Российское антидопинговое агентство лишено статуса соответствия, а госслужащим РФ и руководству Олимпийских комитетов запрещено посещать международные спортивные мероприятия.

Как сообщает ТАСС, Россия на четыре года лишается права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение, спортсмены страны не смогут выступать на Олимпиадах и мировых первенствах под флагом страны.

Как сообщалось ранее, специалисты обнаружили несоответствие данных из Московской антидопинговой лаборатории и базой LIMS, которая имеется в распоряжении Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Остается открытым вопрос, допустят ли сборную России к участию в финальной части Евро-2020, а также отберут ли у Санкт-Петербурга право проводить матчи турнира.

Умерла солистка знаменитой группы Roxette

Фото: Getty Images

10 декабря стало известно, что солистка всемирно популярной шведской поп-группы Roxette Мари Фредрикссон умерла в возрасте 61 года от продолжительной болезни. Менеджер артистки Мари Димберг назвала причину смерти – Мари Фредрикссон умерла от продолжительной болезни – рака мозга.

"С большой грустью мы вынуждены объявить, что одна из наших любимых артисток ушла от нас. Мари Фредрикссон скончалась утром 9 декабря в апартаментах после продолжительной болезни", — говорится в заявлении Димберг.

Другой участник Roxette Пер Гессле выразил соболезнования в связи со случившимся: "Вся моя любовь с ней и с ее семьей. Жизнь никогда не будет прежней".

Отметим, что в 2002 году у Фредрикссон диагностировали рак мозга. В 2016 году Roxette объявили о прекращении концертной деятельности. Тогда артистка пояснила, что врачи посоветовали ей воздержаться от гастролей, так как она испытывала проблемы с памятью и передвижением.

Мари Фредрикссон и Пер Гессле создали Roxette в 1986 году. В 1989-м песня The Look принесла группе мировую славу. За свою историю шведский коллектив дал 557 концертов. Четыре песни Roxette занимали первое место в американских чартах Billboard. Общее число проданных группой альбомов превышает 75 миллионов копий.

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