В Швеции у пассажирского самолета во время полета загорелся двигатель
Самолет, на борту которого находилось 80 пассажиров, принадлежит авиакомпании BRA
В субботу, 16 марта, у четырехмоторного самолета Avro RJ, следовавшего из стокгольмского аэропорта Бромма в Мальме, город на юге Швеции, загорелся один из двигателей, сообщает Aftonbladet.
Самолет, на борту которого находилось 80 пассажиров, принадлежит авиакомпании BRA.
Инцидент произошел в середине полета. Когда бортпроводники начали подавать кофе, пассажиры услышали громкой хлопок, после чего увидели через иллюминаторы языки пламени.
Несмотря на произошедшее, самолет совершил посадку в аэропорту Мальме в плановом режиме.
По словам представителя авиакомпании Анны Солтроп, пилот решил продолжить полет, поскольку остальные три двигателя самолета были исправны.
Как пишет Expressen, в результате инцидента несколько человек жаловались на плохое самочувствие, боль в ушах и проблемы со слухом.
Что именно стало причиной поломки, не известно, по факту аварии началось техническое расследование.
Ранее мы сообщали о крушении самолета в австрийском Зальцбурге - выполняя полет над поверхностью озера, воздушное судно сперва задело водную гладь левым крылом, после чего полностью упало в водоем.
Кроме того, сообщалось, что прошлым летом пять человек получили ранения в результате крушения самолета на авиашоу в канадской провинции Британская Колумбия.
Мы также писали об авиакатастрофе в индийском городе Бенгалуру, где во время выполнения фигур высшего пилотажа столкнулись и рухнули самолеты авиационно-пилотажной группы индийских ВВС "Сурья Киран".
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