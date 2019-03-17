В Швеции у пассажирского самолета во время полета загорелся двигатель

Самолет, на борту которого находилось 80 пассажиров, принадлежит авиакомпании BRA

Jet Blue организовал новый конкурс Фото: Anugrah Lohiya из Pexels.

В Швеции у пассажирского самолета во время полета загорелся двигатель //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/603/4ec/5c86034ec842e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/603/4ec/5c86034ec842e.jpg 2019-03-17T03:45:00+02:00 Евросоюз Самолет, на борту которого находилось 80 пассажиров, принадлежит авиакомпании BRA

В субботу, 16 марта, у четырехмоторного самолета Avro RJ, следовавшего из стокгольмского аэропорта Бромма в Мальме, город на юге Швеции, загорелся один из двигателей, сообщает Aftonbladet.

Самолет, на борту которого находилось 80 пассажиров, принадлежит авиакомпании BRA.

Инцидент произошел в середине полета. Когда бортпроводники начали подавать кофе, пассажиры услышали громкой хлопок, после чего увидели через иллюминаторы языки пламени.

Несмотря на произошедшее, самолет совершил посадку в аэропорту Мальме в плановом режиме.

По словам представителя авиакомпании Анны Солтроп, пилот решил продолжить полет, поскольку остальные три двигателя самолета были исправны.​

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Как пишет Expressen, в результате инцидента несколько человек жаловались на плохое самочувствие, боль в ушах и проблемы со слухом.

Что именно стало причиной поломки, не известно, по факту аварии началось техническое расследование.

Ранее мы сообщали о крушении самолета в австрийском Зальцбурге - выполняя полет над поверхностью озера, воздушное судно сперва задело водную гладь левым крылом, после чего полностью упало в водоем.

Кроме того, сообщалось, что прошлым летом пять человек получили ранения в результате крушения самолета на авиашоу в канадской провинции Британская Колумбия.

Мы также писали об авиакатастрофе в индийском городе Бенгалуру, где во время выполнения фигур высшего пилотажа столкнулись и рухнули самолеты авиационно-пилотажной группы индийских ВВС "Сурья Киран".

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