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В шведском Норрчепинге произошел мощный взрыв

Сегодня, 08:38

По данным СМИ, взрыв прогремел в ювелирном магазине, который расположен на первом этаже жилого дома

В шведском городе Норрчепинге рано утром в воскресенье, 14 апреля, произошел мощный взрыв. Как сообщает телеканал SVT, ссылаясь на данные полиции, взрыв прогремел в кладовой ювелирного магазина.

По данным шведской полиции, сообщение об инциденте поступило к ним в 4:23 по местному времени (5:23 по Киеву). Дом, в котором произошел взрыв, – жилой, так как, кроме ювелирного магазина, в нем находятся квартиры. Данных о пострадавших пока что нет. При этом специалисты еще не осматривали взорвавшееся строение.


На месте ЧП находятся правоохранители, которые перекрыли большую территорию. Также была проведена эвакуация.

Ранее сообщалось, что в восточной китайской провинции Цзянсу в результате взрыва на химическом предприятии погибли 78 человек. Взрыв прогремел во второй половине дня 21 марта на предприятии компании "Цзянсу тяньцзяи" в химическом промышленном парке города Яньчэн. Взрыв был настолько мощным, что ударной волной выбило стекла в домах, расположенных в радиусе около 5 км от места ЧП.

Также мы писали, что на прошлой неделе взрывное устройство сработало в мэрии города Римаржов в Моравскосилезском краю на северо-востоке Чешской Республики.

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Тег Швеция, взрыв, ювелирный магазин

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Источник:

ТАСС

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