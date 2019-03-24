В Швейцарии лавина накрыла группу туристов

Спасатели разыскивают четверых туристов, оказавшихся под толщей снега

Туристы в швейцарских Альпах. Фото: AFP

В Швейцарии лавина накрыла группу туристов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/79c/42d/5c979c42d1eb7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/79c/42d/5c979c42d1eb7.jpg 2019-03-24T17:13:22+02:00 Евросоюз Спасатели разыскивают четверых туристов, оказавшихся под толщей снега

В Швейцарии снежная лавина накрыла группу туристов в Альпах: под снежной толщей на высоте в 2800 метров оказались четыре человека. Схождение лавины произошло в районе Бовернье возле границ с Францией и Италией, сообщает foxnews.

По данным полиции кантона Вале, на месте происшествия работают бригады спасателей. Сейчас судьба туристов неизвестна, они считаются пропавшими без вести. Об их гражданстве и возрасте пока не сообщается.

Напомним, ранее в России лавиной накрыло группу лыжников, которые отдыхали на горнолыжном курорте в республике Карачаево-Черкесия. В результате случившегося один человек погиб и еще несколько пострадали.

Кроме того, сообщалось об огромной лавине, которая сошло на швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана, в районе сектора Плэн-Морт. После ЧП несколько человек оказались погребены под снегом.

Стоит отметить, что украинские чрезвычайное службы тоже предупреждают об угрозе схождения лавин в Карпатах.

А историю чудесного спасения лыжника в Альпах можете посмотреть в видеоролике. Как видно на ролике, мужчина как раз спускался по склону, когда, оглянувшись, заметил прямо за собой снежный обвал. Набрав скорость, он смог его обогнать.

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