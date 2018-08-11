В Швейцарии сотрудник музея умер от отравления неизвестным веществом

В Швейцарии проводят расследование смерти от отравления неизвестным токсичным веществом сотрудника Базельского музея истории фармацевтики. Об этом сообщило в субботу Швейцарское телеграфное агентство

"По тревоге были подняты спасательные службы, потому что в Базельском музее истории фармацевтики один из сотрудников был обнаружен бездыханным". – сказано в сообщении. Установлено, что ЧП произошло в комнате, где хранятся токсичные вещества.

"Врач констатировал смерть. Доступ к музею и улицам Шнайдергассе и Тотенгесляйн был временно заблокирован. Три работника музея были эвакуированы, никто не пострадал", – также говорится в сообщении.

Из соображений безопасности были мобилизованы специалисты профессиональной спасательной службы Базеля и промышленной пожарной службы, а также приглашен консультант по химии. В результате проведенных замеров "не было выявлено химических веществ, представляющих опасность для окружающей среды", указывает прокуратура. По ее данным, отсутствуют признаки "стороннего воздействия или несчастного случая".

Как отмечает агентство, власти выясняют причину смерти работника музея и природу отравляющего вещества.

Ранее власти Великобритании подготовили материалы, чтобы запросить у России экстрадицию двух россиян, которых следствие подозревает в совершении химической атаки в Солсбери.

Ранее следователи установили, что емкость, в которой содержалось вещество и которым отравились Скрипали, не может быть тем флаконом, который в июне обнаружили жители Эймсбери Чарльз Роули и Дон Стерджесс.

Напомним, что не так давно следователи по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери показали ключевым свидетелям фотографию возможного подозреваемого.



