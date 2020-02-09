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В Швейцарии за гомофобию теперь можно получить срок: провели референдум

9 февраля, 17:47

Нарушителям закона грозит заключение или штраф

/ Фото: Pixabay

В Швейцарии на референдуме поддержали запрет дискриминации людей из-за их сексуальной ориентации. По данным экзит-полов, обнародованных через 30 минут после завершения голосования, соответствующую поправку в Уголовном кодексе поддержали 62% избирателей. Об этом сообщает DW.

Источник рассказывает, что принятая поправка расширяет запрет на "публичные заявления или действия, унижающие человеческое достоинство, разжигающие ненависть и ставят под угрозу мирное сосуществование общества" в отношении людей, исходя из их сексуальных предпочтений. Нарушение закона грозит тюремным заключением до трех лет или штрафом.

Швейцарское правительство поддерживало норму о запрете дискриминации по сексуальной ориентации. Ее противники подчеркивают, что такое изменение законодательства нарушает свободу слова.

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Напомним, ранее американский суд признал виновным в гомофобии и приговорил к 15 годам лишения свободы 30-летнего Адольфо Мартинеса, который сжег флаг ЛГБТ-сообщества.

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Джон Салливан. Фото: REUTERS/FW1F/Bill Berkrot

Также мы писали, как в Киеве прошел Марш равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества. Это мероприятие стало уже традиционным в последние годы. В центре столицы за правопорядком наблюдали правоохранители, и уже предотвращена попытка провокации.

Также смотрите, как прошел КиевПрайд в 2018 году:

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Швейцария референдум лгбт

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