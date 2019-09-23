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В Словакии десятки тысяч людей требовали запрета абортов

23 сентября, 21:38

Многие словаки требуют ввести запреты по примеру Польши и Мальты

На улицах Братиславы прошли митинги – десятки тысяч людей вышли с требованием запретить аборты. В стране, где большинство населения – католики, прерывать беременность можно до 12-й недели, а по медицинским показателям – даже до 24-й.

Впрочем, протестующие требовали запретить эту практику, взяв за пример Польшу или Мальту. Консервативные и ультраправые законодатели хотят разрешить аборты до 6-8 недели беременности, или вообще запретить их. Уже в этом месяце парламент начнет обсуждать новые законопроекты.

Напомним, ранее в Ирландии прошел референдум об отмене запрета на аборты.Также мы писали о многотысячных акциях против ужесточения закона об абортах, которые прошли в Польше в марте.

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Кроме того, сообщалось, что глава Римско-католической церкви Папа Римский Франциск сравнил врачей, совершающих операции по абортам, с наемными убийствами.

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Стоит напомнить, что ранее закон, запрещающий делать аборты на ранних сроках, вступил в силу в американском штате Огайо. В законе не предусмотрены исключения для беременностей, наступивших в результате изнасилования или инцеста.

До Огайо парламенты еще пяти американских штатов одобрили подобные запреты. Однако в трех случаях соответствующие законопроекты были блокированы в судах, в одном случае введение в силу было отложено, а в пятом случае — находится на рассмотрении губернатора.

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Словакия протесты аборты Братислава

Источник: Сегодня

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