В Словакии десятки тысяч людей требовали запрета абортов

На улицах Братиславы прошли митинги – десятки тысяч людей вышли с требованием запретить аборты. В стране, где большинство населения – католики, прерывать беременность можно до 12-й недели, а по медицинским показателям – даже до 24-й.

Впрочем, протестующие требовали запретить эту практику, взяв за пример Польшу или Мальту. Консервативные и ультраправые законодатели хотят разрешить аборты до 6-8 недели беременности, или вообще запретить их. Уже в этом месяце парламент начнет обсуждать новые законопроекты.

Напомним, ранее в Ирландии прошел референдум об отмене запрета на аборты.Также мы писали о многотысячных акциях против ужесточения закона об абортах, которые прошли в Польше в марте.

Реклама

Кроме того, сообщалось, что глава Римско-католической церкви Папа Римский Франциск сравнил врачей, совершающих операции по абортам, с наемными убийствами.

В тренде Зеленский встретится с Трампом: названы темы переговоров

Стоит напомнить, что ранее закон, запрещающий делать аборты на ранних сроках, вступил в силу в американском штате Огайо. В законе не предусмотрены исключения для беременностей, наступивших в результате изнасилования или инцеста.

До Огайо парламенты еще пяти американских штатов одобрили подобные запреты. Однако в трех случаях соответствующие законопроекты были блокированы в судах, в одном случае введение в силу было отложено, а в пятом случае — находится на рассмотрении губернатора.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама