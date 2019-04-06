В Словакии парламент по ошибке запретил исполнение в стране иностранных гимнов
Президент Словакии призвал парламентариев читать законопроекты, за которые они голосуют
Национальный совет (парламент) Словакии принял поправки к закону о государственных символах, запрещающие исполнение в республике гимнов иностранных государств. Об этом информировала в субботу чешская газета "Млада фронта Днес".
Согласно документу, исполнение иностранных гимнов в республике возможно только на мероприятиях, где присутствуют официальные делегации зарубежных стран.
Как выяснилось, поправки, исключающие исполнение иностранных гимнов, были приняты ошибочно. Об этом заявил председатель входящей в правящую коалицию партии "Мост – Хид" Бела Бугар. По словам лидера партии, опирающейся на поддержку венгерского меньшинства, депутаты проявили доверие к инициаторам документа и проголосовали "за", не вникнув в его суть.
Поправки к закону подготовила Словацкая национальная партия – партнер "Мост – Хид" по правительственной коалиции.
Депутаты "Мост – Хид" обратились к президенту республики, который должен подписать документ, с просьбой вернуть его на доработку в парламент. Глава государства, реагируя на скандал, призвал парламентариев читать законопроекты, за которые они голосуют.
Напомним, нелепый курьез произошел во время хоккейного матча Норвегия-Беларусь. Организаторы случайно перепутали белорусский гимн с песней "Косил Ясь конюшину" ансамбля "Песняры".
Также мы писали о конфузе с участием президента США Дональда Трампа. Это случилось на патриотической церемонии в Белом доме. Завершая мероприятие, американский лидер первым запел слова гимна God Bless America ("Боже, храни Америку"). Видео случая распространилось в социальных сетях.
После нескольких строчек президент США забыл текст и неловко замолчал. Позже он пытался спасти положение, открывая рот под "фонограмму" военного оркестра. На видео заметно, что Трамп двигает губами невпопад и выглядит совершенно беспомощным.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " В Словакии парламент по ошибке запретил исполнение в стране иностранных гимнов". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко поздравил новоизбранного президента Словакии
Отношения между двумя странами будут только крепнуть, убежден глава украинского государства
Транзит российского газа через Украину: озвучен "стратегический интерес" Словакии
Лукаш Паризек надеется, что Украина и Россия договорятся по транзиту