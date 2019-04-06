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В Словакии парламент по ошибке запретил исполнение в стране иностранных гимнов

Сегодня, 10:21

Президент Словакии призвал парламентариев читать законопроекты, за которые они голосуют

Фото: Pixabay
В Словакии парламент по ошибке запретил исполнение в стране иностранных гимнов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/174/0c6/5c81740c60d3f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/174/0c6/5c81740c60d3f.jpg Евросоюз Президент Словакии призвал парламентариев читать законопроекты, за которые они голосуют

Национальный совет (парламент) Словакии принял поправки к закону о государственных символах, запрещающие исполнение в республике гимнов иностранных государств. Об этом информировала в субботу чешская газета "Млада фронта Днес".

Согласно документу, исполнение иностранных гимнов в республике возможно только на мероприятиях, где присутствуют официальные делегации зарубежных стран.

Как выяснилось, поправки, исключающие исполнение иностранных гимнов, были приняты ошибочно. Об этом заявил председатель входящей в правящую коалицию партии "Мост – Хид" Бела Бугар. По словам лидера партии, опирающейся на поддержку венгерского меньшинства, депутаты проявили доверие к инициаторам документа и проголосовали "за", не вникнув в его суть.

Поправки к закону подготовила Словацкая национальная партия – партнер "Мост – Хид" по правительственной коалиции.

Депутаты "Мост – Хид" обратились к президенту республики, который должен подписать документ, с просьбой вернуть его на доработку в парламент. Глава государства, реагируя на скандал, призвал парламентариев читать законопроекты, за которые они голосуют.

Напомним, нелепый курьез произошел во время хоккейного матча Норвегия-Беларусь. Организаторы случайно перепутали белорусский гимн с песней "Косил Ясь конюшину" ансамбля "Песняры".

Также мы писали о конфузе с участием президента США Дональда Трампа. Это случилось на патриотической церемонии в Белом доме. Завершая мероприятие, американский лидер первым запел слова гимна God Bless America ("Боже, храни Америку"). Видео случая распространилось в социальных сетях.

После нескольких строчек президент США забыл текст и неловко замолчал. Позже он пытался спасти положение, открывая рот под "фонограмму" военного оркестра. На видео заметно, что Трамп двигает губами невпопад и выглядит совершенно беспомощным.

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Тег Словакия, запрет, гимн

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Источник:

ТАСС

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