В Словакии пассажирский поезд столкнулся с локомотивом, десятки пострадавших

Сегодня, 02:29

В результате столкновения поезд частично сошел с рельсов


Фото: teraz.sk

Фото: teraz.sk

Фото: teraz.sk

В Словакии пассажирский поезд столкнулся со стоящим на рельсах локомотивом. Об этом сообщает словацкое издание TASR.

Авария произошла около станции Пезинок, недалеко от Братиславы. В результате столкновения пострадали 18 человек. Как сообщается, трое из пострадавших получили тяжелые травмы, также среди раненых есть один ребенок.

В результате столкновения поезд частично сошел с рельсов, движение поездов в этом направлении временно приостановлено. На место инцидента прибыли бригады спасателей, полицейских и медиков.

Причины аварии выясняются.

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Ранее в округе Вайоминг в США товарный поезд загорелся после схода с рельсов.

Напомним, недавно в штате Южная Каролина на юго-востоке США пассажирский поезд столкнулся с товарным составом. В результате аварии погибли минимум два человека.

Ранее поезд с пассажирами сошел с рельсов в метрополитене Вашингтона. Пассажиры выложили фотографии инцидента в социальные сети, на которых видно застрявший поезд, спасателей, а также людей, идущих вдоль туннеля.
Словакия, поезд, столкновение, локомотив, пассажирский поезд

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