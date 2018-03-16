В Словакии продолжаются протесты из-за убийства журналиста

Люди вышли на улицы городов, несмотря на отставку премьер-министра Роберта Фицо на фоне обострения политического кризиса

В Словакии продолжаются массовые протесты в связи с убийством журналиста-расследователя Яна Кучака.

Онлайн-трансляцию акций по всей стране ведет словацкое издание Aktuality.

Люди вышли на улицы городов, несмотря на отставку премьер-министра Роберта Фицо на фоне обострения политического кризиса.

Они требуют независимого расследования убийства журналиста и его девушки и проведения досрочных выборов.

"Это единственный способ восстановить доверие людей", – отмечают организаторы акций.

Кое-где раздаются призывы арестовать бывшего премьера Фицо.

"Мы пришли, потому что чувствуем себя обманутыми", – отмечают протестующие во многих городах страны.

Протесты проходят в более трех десятках городов Словакии. Самый большой протест ожидается в столице – в социальных сетях 50 тысяч человек заявили, что выйдут на демонстрацию в Братиславе.

Анонсированы акции в 26 городах мира, в частности, в Берлине, Брюсселе, Париже и Нью-Йорке.

Напомним, на выходных десятки тысяч словаков вышли на улицы городов страны и за рубежом из-за убийства журналиста-расследователя Яна Кучака. Протестующие пришли также под здания парламента и правительства и требовали отставки премьера Роберта Фицо.

На фоне роста протестов против правительства Фицо после убийства журналиста президент Словакии призвал к изменениям в правительстве или внеочередных выборов, чтобы решить "серьезный политический кризис".

Уже через несколько дней президент Словакии Андрей Киска поддержал предложение премьера Роберта Фицо об отставке при условии, что следующий премьер будет избран из рядов правящей партии Smer.