В Словакии тысячи людей вышли на улицы почтить память журналиста Куцяка: появились фото
На прошлой неделе в Словакии застрелили журналиста-расследователя Яна Куцяка и его девушку
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
В Словакии тысячи людей вышли на улицы почтить память журналиста Яна Куцяка и его невесты, которые были застрелены в минувшее воскресенье. Об этом сообщает Aktuality.
В столице страны Братиславе более 20 тысяч человек собрались на акцию, несмотря на сильный мороз и снегопад. Они требовали остановить влияния мафии в стране, заявив, что нападение на журналиста был нападением на каждого гражданина.
Некоторые участники акции пришли к зданию канцелярии премьер-министра Роберта Фицо, требуя отставки правительства.
Почтить память погибших также пришел президент страны Андрей Киска. Многие держали в руках фотографии убитой пары. Ян Куцяк и его невеста должны были пожениться в мае.
Акции прошли также во многих словацких городах и даже за рубежом – в Великобритании, Франции, Бельгии, Канаде.
Похороны Мартины Куснировой прошли в пятницу в северном городе Грегоровец, ее хоронили в свадебном платье. Похороны Куцяка состоятся в субботу в городке Ставник, недалеко от чешской границы.
Напомним, 26 февраля в Словакии застрелили журналиста-расследователя Яна Куцяка и его девушку. Наиболее вероятным мотивом убийцы правоохранители считают профессиональную деятельность журналиста.
Коллега журналиста Куцяка рассказала, что он расследовал случаи мошенничества с деньгами европейских фондов и возможную причастность к этому итальянского мафиозного клана "Ндрангета".
1 марта стало известно, что полиция Словакии задержала итальянского предпринимателя Антонина Вадалу, который был одним из главных фигурантов в расследовании убитого словацкого журналиста. Полиция также задержала его брата Бруно и двоюродного брата Пьетро Катроппу.
Позже стало известно, что словацкая полиция освободила шестерых из семи итальянцев, задержанных в рамках расследования убийства журналиста Яна Куцяка и его невесты.