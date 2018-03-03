В Словакии тысячи людей вышли на улицы почтить память журналиста Куцяка: появились фото

На прошлой неделе в Словакии застрелили журналиста-расследователя Яна Куцяка и его девушку

В Словакии тысячи людей вышли на улицы почтить память журналиста Яна Куцяка и его невесты, которые были застрелены в минувшее воскресенье. Об этом сообщает Aktuality.

В столице страны Братиславе более 20 тысяч человек собрались на акцию, несмотря на сильный мороз и снегопад. Они требовали остановить влияния мафии в стране, заявив, что нападение на журналиста был нападением на каждого гражданина.

Некоторые участники акции пришли к зданию канцелярии премьер-министра Роберта Фицо, требуя отставки правительства.

Почтить память погибших также пришел президент страны Андрей Киска. Многие держали в руках фотографии убитой пары. Ян Куцяк и его невеста должны были пожениться в мае.

Акции прошли также во многих словацких городах и даже за рубежом – в Великобритании, Франции, Бельгии, Канаде.

Похороны Мартины Куснировой прошли в пятницу в северном городе Грегоровец, ее хоронили в свадебном платье. Похороны Куцяка состоятся в субботу в городке Ставник, недалеко от чешской границы.

Напомним, 26 февраля в Словакии застрелили журналиста-расследователя Яна Куцяка и его девушку. Наиболее вероятным мотивом убийцы правоохранители считают профессиональную деятельность журналиста.

Коллега журналиста Куцяка рассказала, что он расследовал случаи мошенничества с деньгами европейских фондов и возможную причастность к этому итальянского мафиозного клана "Ндрангета".

1 марта стало известно, что полиция Словакии задержала итальянского предпринимателя Антонина Вадалу, который был одним из главных фигурантов в расследовании убитого словацкого журналиста. Полиция также задержала его брата Бруно и двоюродного брата Пьетро Катроппу.

Позже стало известно, что словацкая полиция освободила шестерых из семи итальянцев, задержанных в рамках расследования убийства журналиста Яна Куцяка и его невесты.