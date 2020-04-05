В Словакии задержали элитный Porshe на украинских номерах с партией масок

В Словакии на выезде из города Михаловце полиция остановила автомобиль Porsche Cayenne на украинских номерах с волынской регистрацией. В середине находились 2769 медицинских респираторов типа FFP1 и FFP2. Объяснить происхождение масок водитель не смог. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции.

Местные правоохранительные подозревают его в контрабанде и передали автомобиль и респираторы словацким таможенникам, чтобы выяснить их происхождение. А также – где и когда они были завезены в страну.

Украинские правоохранители также начали выяснять детали. Следователи начали уголовное производство по факту использования заведомо поддельного документа.

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"В полицию Волыни с заявлением обратилась жительница областного центра, которая сообщила, что является владелицей аналогичного автомобиля, предоставила его для осмотра и рассказала, что с момента регистрации, с 2018 года, автомобиль государственную границу ни разу не пересекал. Также она сообщила, что в распоряжение другим лицам транспортное средство не передавала", – написали в сообщении.

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Правоохранители вместе с иностранными коллегами и пограничниками выясняют, кто находился за рулем задержанного автомобиля и где и при каких условиях транспортное средство пересекал границу.

Напомним, пока в украинских городах медицинские маски становятся дефицитными, мукачевские пограничники задержали контрабанду защитных повязок. Их преступники пытались провезти в Румынию.

Кроме того, 14 марта, на границе с Польшей пограничники Луцкого отряда в пункте пропуска "Ягодин" в автомобиле украинца обнаружили 50 тысяч респираторных масок, запрещенных для экспорта из страны.

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