В Словакии застрелили журналиста-расследователя и его девушку

Правительство Словакии объявило награду в 1 млн евро за помощь в поиске убийцы журналиста Яна Кучака

В Словакии застрелили журналиста-расследователя Яна Кучака и его девушку. Об этом сообщает Deutche Welle.

Тела 27-летнего репортера и его подруги нашли в их доме в населенном пункте Велка Мача близ города Трнава. Причиной смерти стали огнестрельные ранения: пуля попала журналисту в грудь, его девушке – в голову. Отмечается, что они были убиты между 22 и 25 февраля.

По мнению главы словацкой полиции Тибора Гашпара, наиболее вероятным мотивом убийства правоохранители считают профессиональную деятельность журналиста.

"Доказательства указывают на то, что убийство было спланированным, а не спонтанным", – заявил он.

Кучака знали, в частности, по его расследованиям в отношении подозрений в налоговом мошенничестве. Главными героями его материалов выступали прежде всего известные бизнесмены, которые, по данным исследований журналиста, имели связи с правящей в Словакии социал-демократической партией и даже организованными преступными группировками. В его последних публикациях речь шла о продаже квартир в одном из комплексов элитного жилья в Братиславе.

В свою очередь президент страны Андрей Киска призвал к быстрому расследованию убийства.

"Мы должны найти тех, кто сделал это, как можно скорее и обеспечить безопасность всем журналистам", – заявил он.

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Премьер-министр Роберт Фицо отметил, что если мотив преступления подтвердится, то это станет беспрецедентным нападением на свободу прессы и демократии в Словакии.

В полиции сообщили, что предоставят защиту другим журналистам издания Aktuality.sk, для которого писал Кучак.

"Мы шокированы и потрясены новостями о том, что Ян Кучак и его партнерша, очевидно, стали жертвами жестокого нападения. Мы сделаем все, чтобы помочь следствию и отдать виновника правосудию", – заявили в издании Ringier Axel Springer, которому принадлежит Aktuality.sk.

Между тем, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что правительство выплатит в качестве награды 1 млн евро за информацию, которая поможет в расследовании убийства журналиста-расследователя Яна Кучака и его девушки. Об этом сообщает словацкое информагентство Aktuality.sk.

"Телефонный номер для звонков опубликован на сайте Министерства внутренних дел Словакии. Анонимные сообщения также принимаются", – говорится в сообщении.

Также Фицо сообщил, что Генпрокуратура создала специальную группу для расследования убийства журналиста.

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"Наша первоочередная задача – поймать убийц. Тогда будет возможность говорить о мотивах и о том, что на самом деле случилось", – сказал Фицо, добавив, что если мотивом преступления была профессиональная деятельность журналиста, то это будет расцениваться как атака против демократии и свободы слова в Словакии.

Ранее сообщалось, что корейский журналист найден мертвым в своем номере в медиа-деревне на Олимпиаде в Пхенчхане.

А в Одессе откроют мемориальную доску главному редактору "Вечерней Одессы" Борису Деревянко, застреленному наемным убийцей в августе 1997 года. Соответствующее распоряжение подписал городской голова Геннадий Труханов.