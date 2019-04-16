Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,72
30,21
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

В соборе Парижской Богоматери нашли фигуру петуха с мощами святых, украшавшую шпиль

Сегодня, 23:31

Шпиль собора Нотр-Дам первоначально был снесен во времена Великой французской революции

Фото: AFP

Сотрудникам реставрационной службы, исследовавшим парижский собор Нотр-Дам после пожара, удалось найти украшавшую шпиль храма фигуру металлического петуха, которая считалась уничтоженной огнем. Об этом сообщил официальный представитель Министерства культуры Франции.

Шпиль собора Нотр-Дам первоначально был снесен во времена Великой французской революции. Он был восстановлен в новом виде в ходе масштабной реконструкции собора, которую проводил во второй половине XIX века знаменитый французский архитектор и знаток средневекового искусства Эжен Виолле-ле-Дюк. На вершине шпиля им был установлена фигура петуха из чеканного металла, выкрашенный в зеленый цвет.

Галльский петух является одним из символов Франции. Внутри фигуры, изображающей птицу, были помещены мощи святой Женевьевы и святого Дионисия — покровителей Парижа. Кроме того, там находился небольшой фрагмент тернового венца Христа, который был приобретен в 1239 году французским королем Людовиком IX и хранился в сокровищнице собора. Все эти реликвии, помещенные на вершине шпиля, предназначались для защиты города от бед.

Ранее сообщалось, что сотрудники пожарной службы Парижа сумели предотвратить обрушение собора Парижской Богоматери, когда до катастрофы оставалось не более 15-30 минут. Решающую роль сыграли пожарные, начавшие тушение внутри собора. Именно им, в частности, удалось взять под контроль возгорание в районе башен Нотр-Дама. Зашедшие в собор пожарные серьезно рисковали жизнью.

Напомним, что пожар в Нотр-Даме начался вечером 15 апреля. В результате случившегося у собора рухнула крыша и знаменитый шпиль. В то же время, как сообщали службы спасения и представители администрации храма, удалось спасти и его колокольни, и все хранившиеся внутри реликвии.


Как мы уже писали, на данный момент возгорание практически побороли - спасатели "добивают" мелкие очаги огня, которые остались внутри здания. Хотя с улицы уже дыма не видно, пожарные продолжают работать внутри - следят за остаточными очагами и охлаждают горячие конструкции, чтобы пожар не возобновился.

Ночное ЧП в Нотр-Даме является одной из топ-тем дня. С остальными главными темами вы можете ознакомиться с видеосюжете:


Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег пожар, мощи, собор, святые, петух, Собор Парижской Богоматери

Вы сейчас просматриваете новость " В соборе Парижской Богоматери нашли фигуру петуха с мощами святых, украшавшую шпиль". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Макрон заявил, что Нотр-Дам будет реконструирован за пять лет

Сегодня, 22:18

Президент подчеркнул, что собор после реставрации должен стать "еще более красивым, чем прежде"

L'Oreal, Apple и другие: на реставрацию Нотр-Дама уже пожертвовали более 600 млн евро

Сегодня, 17:52

Ряд французских и не только бизнес-гигантов уже выразили готовность помочь в реконструкции сгоревшего собора

Пожар в Соборе Парижской Богоматери помогал тушить робот: фото

Сегодня, 17:05

Когда в соборе горела крыша и был риск обрушения шпиля, внутрь завели Колосса, связанного с пожарным шлангом

Пожар в Соборе Парижской Богоматери: самую страшную версию опровергли

Сегодня, 16:31

Прокурор Парижа не увидел следов умышленного характера возгорания

Зеленский прокомментировал перепалку с Порошенко на 1+1

Долгожданное лето разочарует украинцев: неутешительный прогноз

5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой

6 категорий людей, кого нельзя брать в крестные ребенку

В России карикатурой высмеяли новое оружие, вызывающее тошноту

Как выглядят актеры легендарного фильма "Гостья из будущего"

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов

Ученые обнаружили новую причину мерцательной аритмии

Готовят семейный склеп: в Крыму показали могилу сына Януковича

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира
Загрузка...

НАТО нацеливается на Черное море

Вчера, 07:38

Североатлантический альянс принял решение усилить присутствие в регионе. На что стоит рассчитывать Украине?

Разведчик "Кайман": Армия сделала все, что могла – нас ждал еще один "котел" и жуткие потери (укр.)

Вчера, 07:17

По словам бойца, чтобы понять, что такое война, надо представить что-то среднее между тайским боксом и шахматами

Земельный вопрос: когда украинцы смогут продавать участки и почему опасаются иностранцев

14 апреля, 07:55

В Украине более 40 млн га сельскохозяйственных земель, ограничения на покупку хотят ввести от 20 га

Крылатые ракеты "Нептун" и "Ольха-М": что нужно знать о новинках украинской "оборонки"

14 апреля, 07:19

Украинские конструкторы создали несколько мощных ракетных систем для ВСУ

Возлюбленная Петросяна потрясла переменами во внешности

«Беременна от Богомолова»: в Сети обсуждают живот Собчак

5 вещей в доме, которые отталкивают счастье и деньги