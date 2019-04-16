В соборе Парижской Богоматери нашли фигуру петуха с мощами святых, украшавшую шпиль

Шпиль собора Нотр-Дам первоначально был снесен во времена Великой французской революции

Фото: AFP

Сотрудникам реставрационной службы, исследовавшим парижский собор Нотр-Дам после пожара, удалось найти украшавшую шпиль храма фигуру металлического петуха, которая считалась уничтоженной огнем. Об этом сообщил официальный представитель Министерства культуры Франции.

Шпиль собора Нотр-Дам первоначально был снесен во времена Великой французской революции. Он был восстановлен в новом виде в ходе масштабной реконструкции собора, которую проводил во второй половине XIX века знаменитый французский архитектор и знаток средневекового искусства Эжен Виолле-ле-Дюк. На вершине шпиля им был установлена фигура петуха из чеканного металла, выкрашенный в зеленый цвет.







Галльский петух является одним из символов Франции. Внутри фигуры, изображающей птицу, были помещены мощи святой Женевьевы и святого Дионисия — покровителей Парижа. Кроме того, там находился небольшой фрагмент тернового венца Христа, который был приобретен в 1239 году французским королем Людовиком IX и хранился в сокровищнице собора. Все эти реликвии, помещенные на вершине шпиля, предназначались для защиты города от бед.

Ранее сообщалось, что сотрудники пожарной службы Парижа сумели предотвратить обрушение собора Парижской Богоматери, когда до катастрофы оставалось не более 15-30 минут. Решающую роль сыграли пожарные, начавшие тушение внутри собора. Именно им, в частности, удалось взять под контроль возгорание в районе башен Нотр-Дама. Зашедшие в собор пожарные серьезно рисковали жизнью.

Напомним, что пожар в Нотр-Даме начался вечером 15 апреля. В результате случившегося у собора рухнула крыша и знаменитый шпиль. В то же время, как сообщали службы спасения и представители администрации храма, удалось спасти и его колокольни, и все хранившиеся внутри реликвии.

Как мы уже писали, на данный момент возгорание практически побороли - спасатели "добивают" мелкие очаги огня, которые остались внутри здания. Хотя с улицы уже дыма не видно, пожарные продолжают работать внутри - следят за остаточными очагами и охлаждают горячие конструкции, чтобы пожар не возобновился.

Ночное ЧП в Нотр-Даме является одной из топ-тем дня. С остальными главными темами вы можете ознакомиться с видеосюжете:

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