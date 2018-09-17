В Солсбери два человека заявили о плохом самочувствии после посещения ресторана

Заведение расположено в 300 метрах от ресторана, где обедал Сергей Скрипаль с дочерью в день отравления

В британском городе Солсбери полиция оцепила район, прилегающий к ресторану Prezzo. Об этом говорится в заявлении полиции графства Уилтшир, пишет Sky News.

Правоохранители сообщили, что речь идет о мерах предосторожности, принятых после того, как выяснилось, что двум посетителям ресторана, мужчине и женщине, стало плохо.

В заявлении отмечается, что "на месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняющие, из-за чего эти люди почувствовали себя плохо".

Feeling a little apprehensive as Salisbury leaps to action again when 2 Russians are taken I'll in Prezzos showing the same symptoms as before ..... AND WE WERE SITTING NEXT TO THEM ! Now under police supervision waiting for medical team to give us the all clear ! pic.twitter.com/vedFfPot72 — Lifeonpinkwheels (@AmandaWorne) 16 сентября 2018 г.

Данных о том, может ли происшествие иметь отношение к отравлению в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, нет.

Trouble in Salisbury again on New Street near the cathedral, no sign of what’s happened but there’s 1 fire engine, 1 ambulance and 4 police cars, a man in a full white body suit with a mouth-mask and police not allowed to tell us what’s happening @BBCNews @SpireFM @SkyNews pic.twitter.com/3XpNVkH9or — Sam Proudfoot (@samproudy01) 16 сентября 2018 г.

В то же время, британские СМИ подчеркивают, что Prezzo расположен примерно в 300 метрах от ресторана Zizzi. В нем Скрипаль пообедал с дочкой в день отравления.

Напомним, ранее украинский нардеп Антон Геращенко в комментарии сайту "Сегодня" отмечал, что сейчас Путин будет "отдуваться" за бардак в российских спецслужбах из-за "дела Скрипалей".

Подробнее о действиях и угрозах российских спецслужб за пределами РФ читайте в материале на сайте "Сегодня" "Шпионские игры Путина: опасность от спецопераций ГРУ сохраняется для Украины и мира".