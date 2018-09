В Солсбери два человека заявили о плохом самочувствии после посещения ресторана

В британском городе Солсбери полиция оцепила район, прилегающий к ресторану Prezzo. Об этом говорится в заявлении полиции графства Уилтшир, пишет Sky News.

Правоохранители сообщили, что речь идет о мерах предосторожности, принятых после того, как выяснилось, что двум посетителям ресторана, мужчине и женщине, стало плохо.

В заявлении отмечается, что "на месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняющие, из-за чего эти люди почувствовали себя плохо".

Feeling a little apprehensive as Salisbury leaps to action again when 2 Russians are taken I'll in Prezzos showing the same symptoms as before ..... AND WE WERE SITTING NEXT TO THEM ! Now under police supervision waiting for medical team to give us the all clear ! pic.twitter.com/vedFfPot72