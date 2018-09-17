В Солсбери два человека заявили о плохом самочувствии после посещения ресторана

Сегодня, 00:21

Заведение расположено в 300 метрах от ресторана, где обедал Сергей Скрипаль с дочерью в день отравления

Фото: @WelshBiz via Twitter
Фото: @WelshBiz via Twitter

В британском городе Солсбери полиция оцепила район, прилегающий к ресторану Prezzo. Об этом говорится в заявлении полиции графства Уилтшир, пишет Sky News.

Правоохранители сообщили, что речь идет о мерах предосторожности, принятых после того, как выяснилось, что двум посетителям ресторана, мужчине и женщине, стало плохо.

В заявлении отмечается, что "на месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняющие, из-за чего эти люди почувствовали себя плохо".

Данных о том, может ли происшествие иметь отношение к отравлению в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, нет.

В то же время, британские СМИ подчеркивают, что Prezzo расположен примерно в 300 метрах от ресторана Zizzi. В нем Скрипаль пообедал с дочкой в день отравления.

Напомним, ранее украинский нардеп Антон Геращенко в комментарии сайту "Сегодня" отмечал, что сейчас Путин будет "отдуваться" за бардак в российских спецслужбах из-за "дела Скрипалей".

Подробнее о действиях и угрозах российских спецслужб за пределами РФ читайте в материале на сайте "Сегодня" "Шпионские игры Путина: опасность от спецопераций ГРУ сохраняется для Украины и мира".
Великобритания, отравление, полиция, Скрипаль, Солсбери

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