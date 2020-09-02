Українська
$ 27,6
33,07
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

В соседней с Украиной стране произошел "взрыв" коронавируса

2 сентября, 11:58

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В Венгрии зарегистрировали абсолютный максимум новых заболевших за сутки

В Венгрии, где из-за ухудшения ситуации с коронавирусом с 1 сентября закрыли границу для иностранцев, произошел новый всплеск заболеваемости.

Реклама

Как сообщает 444.hu, 1 сентября в стране официально зарегистрировали 365 новых случаев COVID-19.

Госпитализация понадобилась 98 больным, из которых семеро подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Это новый абсолютный рекорд за все время распространения инфекции и уже второй за неделю – 30 августа в Венгрии зафиксировали 292 заразившихся.

Всего с начала эпидемии по состоянию коронавирусом в Венгрии заразились 6 622 человек, для 619 из которых этот диагноз оказался смертельным.

В тренде
Артист Борис Клюев умер после продолжительной болезни
Реклама

При этом в стране наблюдается настоящий скачок активных случаев заболевания – за последнюю неделю их количество выросло с нескольких сотен до 2,1 тыс. При этом по прогнозам после начала учебного года и открытия школ этот показатель увеличится еще сильнее.

Напомним, что в этот же день коронавирусный антирекорд зарегистрировали и в Украине – 1 сентября в стране подтвердились 2 495 теста. Всего же с начала эпидемии заболели 125 798 человек.

Также смотрите сюжет "Сегодня" о протестах коронаскептиков в Европе:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Венгрия коронавирус пандемия COVID-19
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Поднимает ставки или дрессирует Германию: почему Россия сорвала переговоры в Париже
Поднимает ставки или дрессирует Германию: почему Россия сорвала переговоры в ПарижеПолитика
В Украину летит заместитель Помпео: разговор пойдет о Беларуси
В Украину летит заместитель Помпео: разговор пойдет о БеларусиПолитика
Отравление Навального: Германия угрожает России последствиями
Отравление Навального: Германия угрожает России последствиямиЕвросоюз
Прекращение огня не будет бессрочным: эксперт назвал ловушку России для Украины
Прекращение огня не будет бессрочным: эксперт назвал ловушку России для УкраиныУкраина
Европа снова закрывает границы: первая страна объявила о запрете на въезд
Европа снова закрывает границы: первая страна объявила о запрете на въездЕвросоюз
"Они зажрались": Лукашенко угрожает "поставить на место" ЕвропуЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять