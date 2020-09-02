В соседней с Украиной стране произошел "взрыв" коронавируса

В Венгрии, где из-за ухудшения ситуации с коронавирусом с 1 сентября закрыли границу для иностранцев, произошел новый всплеск заболеваемости.

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Как сообщает 444.hu, 1 сентября в стране официально зарегистрировали 365 новых случаев COVID-19.

Госпитализация понадобилась 98 больным, из которых семеро подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Это новый абсолютный рекорд за все время распространения инфекции и уже второй за неделю – 30 августа в Венгрии зафиксировали 292 заразившихся.

Всего с начала эпидемии по состоянию коронавирусом в Венгрии заразились 6 622 человек, для 619 из которых этот диагноз оказался смертельным.

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При этом в стране наблюдается настоящий скачок активных случаев заболевания – за последнюю неделю их количество выросло с нескольких сотен до 2,1 тыс. При этом по прогнозам после начала учебного года и открытия школ этот показатель увеличится еще сильнее.

Напомним, что в этот же день коронавирусный антирекорд зарегистрировали и в Украине – 1 сентября в стране подтвердились 2 495 теста. Всего же с начала эпидемии заболели 125 798 человек.

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